L’Ajuntament de Gironella va aprovar en el ple ordinari del mes de setembre una modificació de crèdits per invertir 402.931,01 euros en projectes al municipi aquest 2021. D’aquesta quantitat, uns 232.000 euros provenen de subvencions i els 170.000 restants són el romanent de l’exercici 2020.

Concretament, es tracta de l’adquisició d’un pis de l’Avinguda Catalunya que es destinarà a lloguer social -d’un cost de 54.044,00-, la incorporació d’un vehicle ecològic al servei d’obres municipal i les obres del nou espai de coworking de Viladomiu Nou, entre d’altres.

En relació amb aquesta última inversió, es van aprovar les taxes d’aquest nou espai, que oscil·laran entre 10 € i 100 € amb quotes diàries, setmanals o mensuals i en funció de les hores d’ús de l’equipament. El regidor de Polítiques de Talent i Innovació de l’Ajuntament de Gironella, Lluís Vall, va explicar que hi podran treballar simultàniament fins a 8 persones emprenedores, i l’espai disposarà de dues sales de reunions completament equipades, un despatx, i una zona d’office – coffee break.

ERC, l’única força de l’oposició, es va abstenir tant en la modificació de crèdit com en l’aprovació de les taxes per a l’espai de coworking. En aquest últim punt, els republicans van considerar que els preus podrien ser una mica més reduïts.

Font tornarà a tenir retribució

El ple ordinari de Gironella també va aprovar la retribució a l’alcalde David Font. Per una dedicació del 75%, el batlle cobrarà més de 32.000 euros anuals bruts. Anteriorment, Font no tenia retribució perquè ja cobrava com a director de l’Agència Catalana de Turisme. El grup d’ERC -a l’oposició- va votar-hi en contra, al·legant que no és el més adequat en el context econòmic actual.