L’Ajuntament de Puig-reig ha lliurat aquesta setmana porta entrepans i cantimplores a una norantena d’alumnes dels centres educatius de Puig-reig. Concretament, als alumnes de 3r de primària de les escoles Alfred Mata i Sant Martí, i als alumnes de 1r d’ESO de l’institut del municipi. Aquesta acció s’emmarca dins de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i té per objectiu aconseguir reduir al màxim la producció de residus entre els alumnes.

Tal com ha explicat la regidora de Medi Ambient, Elisabet Teixidor, “es tracta de continuar incentivant els joves i donar-los suports en totes les accions que ja realitzen en la reducció de residus i en el reciclatge.” Teixidor ha destacat que l’actitud dels alumnes dels centres puig-regencs és molt positiva en les accions per avançar en sostenibilitat, i ha explicat que s’està a punt d’assolir l’objectiu de residu zero pel que fa a la fracció d’envasos. Amb el lliurament d’aquests porta entrepans i cantimplores es busca reduir, doncs, l’ús de papers i plàstics a l’hora d’esmorzar.

Des del consistori i en col·laboració amb els centres educatius també es realitzen durant aquesta setmana enquestes sobre la prevenció de residus entre els joves, amb l’objectiu de determinar quin és el grau d’implicació davant de la gestió dels residus dels alumnes i les seves famílies, i com es pot millorar amb petites accions.

Aquesta acció s’emmarca dins de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 12, de garantir modalitats de consum i producció sostenibles, segons Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.