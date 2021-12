Berga Comercial amplia enguany la campanya de Nadal i també ha preparat una acció pels comerços d'alimentació i serveis de la ciutat. A més, es portaran a terme d'altres activitats ja habituals, entre les quals es troba el joc de l'ement discordant, que a través de la Federació del Berguedà s'ha estés a Gironella i Bagà.

Durant la setmana del 20 al 24 de desembre les botigues d'alimentació i serveis recolliran els tiquets de compra per tal que els seus clients entrin en un sorteig de 20 vals de compra de 100 euros cadascun per poder gastar del 15 de gener al 15 de febrer. El sorteig es farà el dia 10 de gener per xarxes socials i es trucarà als guanyadors. En total hi ha destinats 2.000 € de premi en vals.

D'altra banda, es repetirà l'acció de venda de vals de compra amb el 20% de regal als establiments que no siguin de la tipologia esmentada abans. Estaran disponibles a partir del dia 9 de desembre fins el dia 5 de gener (o exhaurir-ne les existències), i es podran anar a gastar també dins d’aquestes franges.

Hi haurà: o vals de 100 euros en els quals el client rebrà 120 euros dividits en 3 vals de 40 euros cadascun, o vals d’import més petit (de 50 euros). En aquest cas, el comprador rebrà 60 euros en dos vals de 30 cadascun. En total s’han destinat 5.000 euros en vals: 170 unitats de 100 i 160 unitats de 50 .

També hi haurà tions repartits per la ciutat, fotografies exposades dels Pastorets de Berga de l’Associació Teatral la Farsa al carrer Major i voltants, i elements decoratius comprats de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. Tant poden servir per adornar els aparadors com els paquets de Nadal, paneres, etc. A més, el dia 2 de gener, Berga tornarà a tenir el patge reial, de 10 a 1 del migdia al passeig de la Indústria a l’alçada amb el Lluís Millet.