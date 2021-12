Cal Rosal acollirà aquest cap de setmana el Mercat de Nadal, amb la principal novetat que enguany hi haurà 25 parades, deu més que en l'edició anterior -marcada per la covid-19-. Bàsicament, el mercat de Nadal constarà d'elements nadalencs i de productes agroalimentaris de proximitat, però també tindrà d'altres activitats paral·leles com tallers i activitats dirigides al públic infantil i concerts. Totes seran gratuïtes excepte el Taller de Fanalets. Dissabte el mercat obrirà de 10 del matí a 8 del vespre, i diumenge només estarà obert al matí -fins a 2/4 de 3 del migdia-.

D'altra banda, l'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, i el president de la Unió de Comerciants i Botiguers de Cal Rosal i Olvan, Xavier Curriu, han valorat com pot afectar el fet que a Gironella - a 5 quilòmetres de distància- hi hagi un altre Mercat de Nadal. Prat ha admes que potser ha faltat més col·laboració amb el consistori gironellenc per evitar que hi hagi actes i activitats que se solapin. Mentrestant, Curriu ha apuntat que "ja tenim un públic que està acostumat a venir a Cal Rosal" i considera que un mercat no ha d'interferir amb l'altra.