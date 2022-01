Un total de 675 alumnes de cicle mitjà de 23 centres educatius de la comarca participen des d’aquest dimecres, 12 de gener, en el programa Esport Blanc Escolar 2021-2022. Es tracta d’una iniciativa coordinada pel Consell Esportiu del Berguedà, el Consell Comarcal del Berguedà, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, la Secretaria General de l’Esport i el departament d’Ensenyament de la Generalitat. El Berguedà és la comarca catalana que aporta més alumnes a aquesta proposta que combina educació i esports d’hivern. Es desenvolupa en quatre estacions d’esquí i aquest any recupera els nivells de participació que tenia abans de l’aparició de la covid-19. La comarca hi participa des del 2014.

Aquest programa acosta els esports d’hivern a l’alumnat de tercer i quart curs d’educació primària de les escoles de les comarques del Pirineu català. L’objectiu principal d’aquest projecte és educar mitjançant l’esport a l’aire lliure i aprendre a respectar, gaudir el medi natural, adquirir habilitats i aprendre la tècnica dels esports de neu. El programa es divideix en diferents sessions de tres modalitats esportives: esquí nòrdic, esquí alpí i surf de neu.

Hi participen els alumnes de tercer i quart de primària (8-10 anys) que fan 6 sessions (de 3 disciplines diferents) a la neu a quatre estacions d’esquí: la Molina, Aransa, Lles i Tuixent-La Vansa. Aquesta activitat mobilitza a 15 empreses del sector i a 120 monitors. El programa, que ha començat el 12 de gener, finalitzarà el 17 de març sempre que no s’hagin d’ajornar o posposar sessions per la covid-19 o bé per falta de neu.

Una aposta decidida amb bona acollida

El conseller d’Esports, Abel Garcia, ha destacat l’aposta del Consell Comarcal del Berguedà i del Consell Esportiu del Berguedà per tirar endavant aquest “projecte transversal” que fa possible que els nens i nenes de la comarca puguin iniciar-se en el món dels esports d’hivern amb un cost avantatjós.

Abel Garcia ha assegurat que “malgrat que les tensions de tresoreria hem apostat per tirar-ho endavant”. El Consell hi ha destinat 50.000 euros i confia que aconseguirà una aportació de la Diputació de Barcelona. Abel Garcia ha explicat que aquest és un programa molt ben valorat pels usuaris d’acord amb els resultats de les enquestes que s’han realitzat que recullen un elevat grau de satisfacció. Per aquest motiu “s’ha cregut oportú tirar-ho endavant”. El conseller comarcal d’Esports i president del Consell Esportiu del Berguedà, ha indicat que a banda de donar a conèixer els esports d’hivern, aquest programa també ajuda “potenciar activitats al medi natural”.

L’Esport Blanc Escolar beneficiarà a 675 alumnes, una xifra que se situa en els nivells d’abans de la covid-19 ha indicat el conseller d’Esports. Abel Garcia ha destacat que el programa suposa la mobilització de 106 autocars i 21 taxis. Per la seva banda, el Consell Esportiu del Berguedà coordina el programa.

Els participants segueixen tots els protocols anti-covid-19 vigents en tot moment: durant el desplaçament, a les estacions d’esquí, en l’organització i la detecció de possibles casos, vigilància i control.