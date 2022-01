El projecte de la nova estació d’autobusos de Berga tira endavant lentament, i ni tan sols genera consens a dia d’avui tant entre les forces polítiques del consistori com entre els veïns més propers a la zona on es construirà. La Generalitat ara està redactant el projecte constructiu que preveu acabar a finals d’aquest 2022, però paral·lelament encara s’ha de fer un procés de modificació urbanística.

Es preveu que l’obra s’ubiqui a la Rasa dels Molins, on ara hi ha un descampat que s’utilitza com a aparcament al carrer de Pere III. Inicialment, es preveia que pogués cabre en aquest espai, però la Generalitat ha canviat les condicions en els últims anys i el projecte s’ha hagut de modificar.

Segons ha explicat a Regió7 el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Berga, Aleix Serra, la nova normativa del Govern estableix que l’espai ha de ser més gran perquè ara hi ha més serveis i els busos també són més grans. Això fa que les andanes també hagin de ser de dimensions més grans.

Amb aquesta modificació, la previsió amb què treballa ara la Generalitat i que el consistori també veu amb bons ulls és que el carrer de Pere III s’hagi de desplaçar una mica més amunt, i engolir també una part del parc de la Rasa dels Molins.

En aquest sentit, Serra explica que s’ha demanat a l’executiu català que es limiti tot el que sigui possible l’ocupació del parc. S’ha de tenir en compte que abans de construir l’estació també s’hauria d’aprovar una modificació urbanística per a la zona del carrer i parc que quedaria afectada.

Entre els veïns de la zona hi ha opinions de tot tipus gairebé a parts iguals. Mentre alguns estan en contra per la contaminació que generaria i perquè engoliria una part d’un parc que asseguren que és un dels més concorreguts de la ciutat, d’altres creuen que seria positiu perquè afavorirà que hi hagi més moviment a l’entorn.

D’altra banda, veïns que no quedarien tan afectats per l’obra creuen que és un lloc adient perquè es troba al mig de la ciutat i prefereixen aquest emplaçament a un dels altres que la ciutat sempre ha tingut sobre la taula, el de la Font del Ros. Sobre aquest últim, recorden que és pràcticament en un dels extrems de la ciutat.

La gran majoria, això sí, coincideix a remarcar que la ciutat necessita l’estació i que l’actual parada de bus al Passeig de la Pau no hi pot continuar sent gaire més temps, sobretot després de l’accident del bus desfrenat el penúltim dia de l’any 2021.

Pel que fa a l’opinió veïnal, l’edil admet que l’estació pugui no ser de «l’agrat de tothom», però recorda que molts veïns també reclamen que «es faci l’estació on sigui», però que sigui una realitat tan aviat com sigui possible. Tot i això, Serra assegura que l’Ajuntament escoltarà tots els veïns i comerciants. El regidor confia que no es facin passos enrere en el projecte i que es pugui accelerar tot el que es pugui davant la possibilitat que un nou govern de la Generalitat canviï el seu plantejament.

L’estació, com un parc

Malgrat que l’estació reduiria la superfície del parc, el regidor assegura que la infraestructura ja tindria característiques de parc. A més, Serra diu que l’objectiu és que l’espai tingui tots els serveis possibles: taquilla, bar, oficines i una zona d’espera. L’estació tindria 8 andanes, adaptades a persones amb mobilitat reduïda, i una parada per al bus urbà.

L’Ajuntament també treballa perquè hi hagi una circumval·lació a la zona central en la qual els autobusos puguin girar amb més comoditat sense haver de fer marxa enrere. L’edil recorda que així s’evitaria el soroll que fan els busos quan fan aquesta maniobra.

D’altra banda, el consistori també preveu un projecte més a llarg termini que connectaria l’estació amb l’entorn del pavelló i les piscines a través d’un pont pel mig de la Rasa dels Molins.