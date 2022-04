El ple de l’Ajuntament de Gironella va aprovar per unanimitat una modificació de l’ordenança fiscal número 28, en la qual s’incorpora una taxa –que s’activarà al juny– per l’ús del punt de recàrrega de vehicles elèctrics de 0,20€ el kw/h amb una gratuïtat de 30 minuts al dia. Fins ara era d’accés lliure i gratuït durant 90 minuts, i passat aquest temps es desconnectava automàticament

L’alcalde, David Font, va explicar que l’Ajuntament ja bonifica l’impost de vehicles de tracció mecànica als vehicles amb baixes emissions, i és previst que enguany s’instal·li un nou punt de recàrrega. «Després d’analitzar-ho hem vist que l’Ajuntament assumia entre uns 900 euros i 1.500 euros anuals per vehicle, el que suposa un cost important per a les arques municipals», va recordar Font. Tot i això, el batlle va aclarir que el preu establert és inferior al que té ara l’electricitat. «La funció de l’Ajuntament és col·laborar en disposar d’infraestructures de punts de recàrrega, bonificar els impostos als qui disposen d’aquest tipus de vehicle i garantir una gratuïtat limitada, que és el que aprovem», va afegir Font.

Urbanització de l’alberg

La sessió també va aprovar el projecte d’urbanització de la finca municipal on es va construir el que havia de ser un alberg esportiu per garantir que aquesta deixi de ser una zona inundable. L’alcalde va explicar que les projeccions de l’ACA consideren que l’edifici seria inundable a llarg termini i per evitar-ho s’ha de generar una escullera. «Això no vol dir que s’iniciaran les obres d’urbanització, sinó que fem el tràmit d’inici d’urbanització per poder garantir una futura activitat de l’espai», va assegurar el batlle.