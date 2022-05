Nou estiu amb restriccions i vigilància a l’entorn de la Riera de Merlès. Al control de l’aforament de vehicles dels dos últims anys, aquest 2022 s’hi afegirà la prohibició del bany en un tram d’aproximadament set quilòmetres.

El 2020 també es va restringir aquesta pràctica però en tot el curs fluvial i a causa de la covid-19. Enguany, en canvi, els municipis de Santa Maria de Merlès, Sagàs, La Quar i Lluça han optat per la prohibició en una zona concreta d’uns set quilòmetres de riera per protegir la qualitat de l’aigua de la riera. La mesura estarà vigent del 15 de juny al 15 de setembre.

Com ja va avançar aquest diari fa unes setmanes, en el tram que va des del restaurant Sant Cristòfol -a la C-62- fins a la casa de Les Heures hi ha un punt d’abastament d’aigua pels municipis que formen la Mancomunitat d’Aigües de Merlès: Oristà, Gaià, Prats de Lluçanès i Sant Feliu Sasserra i Santa Maria de Merlès.

En declaracions a ACN, Costa assegura que es concentra molta gent banyant-se en un tram determinat, i a pocs metres els municipis esmentats hi tenen el seu punt de captació d’aigua. A part de la qüestió sanitària, el batlle argumenta que es pren la decisió també per raons mediambientals. «És una riera molt maca i el que hem de fer és conservar-la», emfatitza Costa, que recorda que és una Espai d’Interès Natural o PEIN.

«El que no podem fer és tenir milers de persones allà dins, que fan les seves necessitats, banyen els gossos i, més avall, agafar l’aigua per beure», lamenta l’alcalde de Santa Maria, Josep Costa.

Per controlar que no es banyi ningú en aquest tram, es comptarà amb el servei de vigilància rural i es reforçarà la senyalització. Costa avisa que es multarà tot aquell que no faci cas de les indicacions però puntualitza que la mesura no s’ha pres amb afany recaptatori.

Des de l’any 2020, la via que ressegueix la riera de Merlès des del restaurant Sant Cristòfol fins pràcticament al seu naixement, al terme municipal de Sant Jaume de Frontanyà, compta amb 68 places habilitades per aparcar. Fer-ho fora d’aquestes àrees comporta exposar-se a possibles sancions.

Enguany es donarà la circumstància que prop d’un 70% de les places habilitades seran en el tram on es prohibirà el bany. Tot i això, els vehicles podran fer ús d’aquestes àrees i podran accedir a la riera sense banyar-se.

L’estiu passat es van interposar un total de 765 multes, 350 més que el 2020. Per municipis, les Lloses és a on se’n van posar més amb 186, seguit de Borredà amb 160, La Quar amb 148, Lluçà amb 137, Santa Maria de Merlès amb 77 i , finalment, Sagàs amb 57.

Bany autoritzat en la resta

Des de les Heures fins al naixement de la riera, es preveu que els visitants es puguin capbussar amb normalitat. L’alcalde de Borredà, Jesús Solanellas, comenta a Regió7 que el 2020 hi va haver malestar per part de diversos càmpings de la zona en considerar que la prohibició de bany els va fer perdre clients.

Per altra banda, Borredà només disposa, en el seu terme municipal, de dos aparcaments habilitats vora la riera de Merlès. Això coincideix amb que és un dels municipis on es van posar més multes el 2021. De fet, Solanellas destaca que el passat estiu hi va haver algun punt problemàtic amb aglomeracions freqüents.