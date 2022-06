Per què als infants els agrada tant la Patum? Ells mateixos ho expliquen

Aquest divendres ha estat el torn dels més menuts a la plaça Sant Pere amb una Patum infantil que poc té per envejar a la dels grans. Primer al matí, sota una calor sufocant, arribant en algun moment als 37 graus, els infants han ballat i saltat i han gaudit de la Patum de lluïment i, ja a la tarda, de la completa. Feia dos anys que no la podien celebrar. Amb una plaça gairebé plena, es notava en l'ambient que hi havia moltes ganes de festa, i, a ritme del tabal, han fet saltar i ballar les diferents comparses: Turcs i Cavallets, les Maces, els Àngels, les Guites, l'Àliga, els Nans Vells, els Gegants i els Nans Nous.

Per què els agrada tant la Patum als més joves? Bernat Pou, d'11 anys que ha vingut a Berga des de Vilassar de Dalt per viure la festa: "M'agrada molt perquè hi ha molt foc, molta gent i, en especial, m'agrada molt la guita". De més a prop de la capital berguedana, la més menuda que ha parlat amb Regió7, Blau Parcerisa, de sis anys i de Puig-Reig, s'ha declarat fan incondicional de les guites i que és la seva part preferida d'aquesta festivitat. El Bernat i la Blau són dos dels deu patumaires que hem entrevistat i que pots veure i escoltar en el vídeo d'aquesta notícia.