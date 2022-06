El cap de setmana del 2 i 3 de juliol, Gironella tornarà a ser l'epicentre del Berguedà en vins i gastronomia. Es recupera la mostra BdeGust, cancel·lada els últims dos anys per la pandèmia, que enguany s'amplia mig dia.

El regidor de Promoció Econòmica, Santi Felius, ha recordat que és una mostra que està molt basada en "la interacció social de la gent", per la qual covid-19 ha fet impossible celebrar-la el 2020 i 2021. Sí que es va fer en format virtual el 2020, amb l'objectiu que "la gent no se n'oblidés" i que no es posés en risc la seva continuitat, ha destacat Felius.

El certamen arrancarà dissabte a les 8 del vespre amb un tast de vins i formatges catalans a càrrec de Ramon Roser, i un concert de B.A.D trio. Diumenge serà el torn de la tradicional mostra gastronòmica i vitivinícola. Hi haurà menys cellers respecte a altres edicions per tal que "ells puguin explicar bé els seus productes i els visitants se centrin més en els cellers que tenim" ha apuntat Núria García, membre de l'organització.

En concret, hi hauran set citicultors de cinc donominacions d'origen diferents. De la regió central destaca la presència de la DO Pla de Bages, amb els cellers Fargas Fargas, La Diferenta i Oller del Mas, i d'Artium, el celler cooperatiu d'Artés de la DO Cava. També hi haurà el celler Ronadelles, de la DO Montsant, Herència Altés de la DO Terra Alta, i Bodegas Maximo Abete, de DO Navarra.

Pel que fa a cervesers enguany s’ha convidat a la cervesa “Bdegust”, una cervesa ecològica i 100% que comparteix nom amb la mostra. La Forkilla, amb la xef Sílvia Martínez, cobrirà la part dels restauradors, i Blancafort, Cal Músic, Casa Enfruns, Puigfitó i el Forn d’Avià, tots artesans elaboradors de la comarca, completaran la mostra. Com ja és habitual al matí hi haurà música amb el DJ Roger Soul, i al vespre el protagonista serà Principia DJ.

El preu del tast de dissabte és de 25 o 35€ amb sopar inclòs, i les inscripcions es poden fer fins el 26 de juny online a través de l’Instagram de la mostra @bdegust o presencialment a la Llibreria Guinó, La Font del Balç, La Forkilla i La Barana.

Enguany també es recupera el concurs de DibuixMenuts, els tallers BdegustMenuts i els diversos concursos, tant online com presencials. Els establiments adherits a l’Associació de Comerciants de Gironella entregaran una butlleta per cada compra que s’haurà de dipositar el dia de la mostra en una urna, i en acabar la jornada es realitzarà el sorteig.

"Volem recuperar aquesta mostra i que torni a agafar el múscul que tenia en aquests últims anys", ha afirmat el regidor. És una iniciativa que arriba a la 14è edició i que està organitzada per l’Associació Cultural de la Font del Balç, amb el suport de l’Ajuntament de Gironella. El cost és d'entre 10.000 i 12.000 euros, dels quals uns 4.000 surten de les arques municipals.