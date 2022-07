Els vigilants posen unes vint sancions a la riera de Merlès el primer cap de setmana

El civisme guanya terreny a la riera de Merlès. Com a mínim el primer cap de setmana de vigilància rural. El control seguirà tot l’estiu, i amb mà dura. A l’aforament de vehicles, s’hi ha afegit la prohibició del bany en un tram d’uns set quilòmetres, des de Sant Cristòfol fins al pont de les Heures. L’objectiu és protegir la qualitat de l’aigua i preservar el punt de captació d’aigua que hi ha a la zona, que abasteix els municipis que formen la Mancomunitat d’Aigües de Merlès: Oristà, Gaià, Prats de Lluçanès, Sagàs, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria de Merlès. La mesura estarà vigent del 15 de juny al 15 de setembre.

L’actuació dels guardes rurals va començar divendres i fins ahir ja havien posat una vintena de sancions, la majoria a vehicles mal aparcats. Segons els vigilants rurals, «és una xifra més baixa que els últims anys, quan en un cap de setmana arribàvem a posar més de trenta sancions». Això demostra «que la gent va prenent consciència», comenta l’alcalde de Santa Maria de Merlès, Josep Costa.

Aquests primers tres dies de juliol, els vigilants han supervisat que els usuaris complissin les restriccions i han fet pedagogia. Pel que fa al bany, han avisat que en el primer tram no està permès. En canvi, sí que es pot des del pont de les Heures en amunt, que és la zona on hi ha els càmpings Riera de Merlès, Vall de Merlès i Puigcercós. La zona més turística de la riera de Merlès no es veu afectada per la restricció del bany.

Pel que fa a l’incivisme i als aparcaments, els vigilants rurals no han estat tan flexibles i ja han sancionat uns quants cotxes que hi havia fora de les àrees habilitades. Un any més, el Consell Comarcal del Berguedà i els nou ajuntaments per on passa la riera han decidit regular l’accés amb vehicle, amb 68 places d’aparcament.

«Molta gent no sap que el peix que hi ha aquí, el barb del Pirineu, està protegit»

La finalitat d’aquestes mesures és evitar la massificació i els comportaments incívics en aquest espai natural protegit. La gran afluència de persones que van a la riera de Merlès els mesos d’estiu té conseqüències, com per exemple la proliferació de deixalles a l’entorn natural, la contaminació de l’aigua, el soroll que pertorba la fauna, les pintades a les roques, l’estacionament de vehicles obstaculitzant accessos o el trencament de tancats elèctrics. A més, la massificació posa en perill les espècies autòctones que viuen a la riera de Merlès, «que cal conservar», apunta l’alcalde de Santa Maria de Merlès. El guarda rural Sergio Jorge hi afegeix: «Molta gent no sap que el peix que hi ha aquí, el barb del Pirineu, està protegit».

A part dels agents rurals, durant els mesos d’estiu els Mossos també patrullen i intensifiquen els controls a la riera de Merlès per controlar infraccions. L’alcalde de Santa Maria de Merlès, Josep Costa, fa una valoració positiva del primer cap de setmana de juliol i de la tasca que han fet els vigilants i els informadors, que paraven els vehicles per informar-los de les restriccions de bany i de les zones d’aparcament habilitades, i els donaven un fullet que recull la normativa que cal tenir en compte a la riera de Merlès. Al llarg de tot el tram, de vint quilòmetres, el Consell Comarcal ha reforçat enguany la senyalització, tant d’aparcaments com per indicar què no es pot fer: utilitzar taules i cadires com a pícnic, fer foc, capturar fauna, alterar la tranquil·litat de l’espai o saltar als gorgs.

Els usuaris, en general, respectaven la normativa i estaven d’acord amb les restriccions a la riera de Merlès, on enguany baixa més poca aigua del que és habitual. El perfil majoritari de visitants, tant dissabte com ahir, eren parelles que feien senderisme, o famílies i grups d’amics que es relaxaven a les roques i es banyaven a la riera. És el cas d’una família de Rubí, que fa uns deu anys que freqüenten la zona perquè «ens agrada molt». Busquen tranquil·litat en gorgs poc massificats. En altres punts de la riera, tot i haver-hi més afluència de banyistes, «és un lloc més tranquil que qualsevol platja del litoral, i aquí estem en sintonia amb la natura», explicava una família de Castelldefels que coneixia la zona des de fa uns quants anys. En canvi, per a una família de Sabadell era la primera vegada: «Buscàvem un indret per gaudir-ne amb els nens. Tranquil·litat, natura i descans». Havien descobert la cascada i el toll a través de les xarxes socials. D’altres, pel boca-orella: «Hem volgut venir a la riera de Merlès perquè ens n’havíem parlat molt bé. Nosaltres normalment anem més al pantà, però l’experiència de la riera també ens ha agradat», apuntava una parella de Sant Vicenç de Castellet.