La Gala de Queralt última els preparatius amb una novetat important. Enguany hi haurà una setmana sencera d’activitats culturals, des del dia de la novena, per Sant Ramon, i fins la mateixa jornada de la Gala. També hi haurà missa tots els dies a les 6 de la tarda al Santuari. S’hi podrà anar en autobusos que sortiran del Passeig de la Pau cada jornada a 2/4 de 6.

El regidor de Participació Popular de Berga, Andreu Comas, va comentar en la presentació dels actes que «fa 5 anys l’Ajuntament va proposar que es fes una activitat cultural per atraure un públic mes ampli. Va anar bé i aquest any volíem fer una cosa molt semblant. Però els capitans de Queralt s’han fet seva la idea i l’han volgut portar molt més enllà per fer activitats tota la novena», ha destacat.

Per la seva banda, Enric Barrios, un dels capitans, va explicar que «hem intentat plantar la llavor del que podria ser una setmana cultural. És anar una mica més enllà del fet religiós perquè pugui arribar a molta més gent», va afegir.

Cada dia, després de la celebració religiosa i des del proper dimecres, Berga acollirà activitats de tot tipus que inclouran conferències, taules rodones sobre el Santuari de Queralt, la projecció d’una pel·lícula al voltant dels 25 anys de la coronació de Santa Maria de Queralt i concerts.

A més, el dissabte 4 hi haurà un aplec de sardanes. «Vèiem que la gala s’anava morint de fàstic i hem intentat potenciar-la posant una activitat cada dia. Segur que a tothom li agradarà alguna cosa», va afirmar Jordi Artigas, un altre dels capitans d’aquesta edició. Totes les activitats són gratuïtes i no cal inscripció prèvia.

Els impulsors asseguren que ja s’han posat en contacte amb els futurs capitans i que la iniciativa de fer una setmana sencera d’actes ha tingut una bona rebuda, de manera que podria tenir continuïtat en els propers anys.

Una nova entitat

Per altra banda, Jordi Royo va donar a conèixer que els capitans d’aquest any volen fundar una entitat que s’anomenaria «Amics i Amigues de Queralt» i que tindria com a objectiu potenciar el conjunt del santuari per tots els públics. «Volem que s’hi pugui trobar bé la gent que té en la fe el seu primer objectiu, però també els agnòstics o els apassionats de la natura i de la cultura», va apuntar. Ja s’estan elaborant els estatuts i en la jornada de la gala els assistents que ho desitgin es podran adherir a l’associació.

Trobada de la gent gran

Finalment, en el marc de les activitats de la gala, també s’ha tirat endavant la primera trobada de la gent gran. La regidora de l’àmbit, Dolors Tous, va subratllar que «la idea és que la gent de les diferents residències es pugui retrobar i passar una estona junts.