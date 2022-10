El PSC ha tornat a criticar la Generalitat pel retard en el desdoblament de la C-16 i ha presentat una nova sèrie de peticions al Parlament per exigir dades concretes de l’estat del projecte.

No volem més falses promeses, ni enganys, perquè la situació és molt greu. I ho és perquè ja no assistim a algun col·lapse a l’any. No. Els col·lapses son habituals en tots els caps de setmana i en festes, de manera que la circulació direcció nord, els divendres i dissabtes matí, es fa impossible pels qui van cap a la Cerdanya, però igualment per a tots els berguedans que viuen a l’Alt Berguedà. I el mateix els hi passa, els diumenges, quan han d’anar en direcció sud", denuncia el partit.

Els socialistes adverteixen que "milers de vehicles competeixen per arribar a destí, amb el que suposa de tensions i nervis, amb perillosos avançaments a la mateixa carretera, o buscant dreceres que posen en perill les travesseres urbanes de Cal Rosal, Berga, Guardiola de Berguedà. I en algun cas, fent us de camins rurals a La Nou, Sant Jaume de Frontanyà, i altres.

En la visita que aquest divendres ha fet a Berga, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat que el projecte encara està en fase d'al·legacions i que s'estudiaran totes les propostes dels ajuntaments. "Hem de trobar les millors solucions per les poblacions, però també és important que tirem endavant aquesta infraestructura perquè cada cap de setmana els berguedans tenen les seves dificultats".

Les al·legacions de més envergadura que s'han presentat són les de Berga, que demana soterrar la carretera al seu pas pels voltants de la ciutat. En aquest sentit, la consellera ha assenyalat que no podia donar informació concreta sobre aquestes al·legacions perquè és una qüestió que sobresurt del seu àmbit de competències. Vilagrà també s'ha trobat amb representants de l'Ajuntament de Bagà, que li han preguntat com afectaria el desdoblament de la C-16 en l'accés a Terradelles.