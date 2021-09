El Bolet és el gran protagonista de la tardor al Berguedà. Per això, un any més, l’Associació d’Hostaleria i Turisme organitza La Cuina del Bolet del Berguedà. Fins a 14 restauradors de la comarca han creat menús pensats per degustar diferents tipus de bolets i donar a conèixer maneres noves de consumir aquest aliment tan valorat.

La Cuina del Bolet començarà el 25 de setembre i s’allargarà fins al 15 de novembre. Durant aquestes setmanes, els comensals d’arreu tindran una gran varietat de menús on triar, ja siguin menús tancats, menús degustació o menús a escollir. Els preus dels menús oscil·len entre els 20€ i els 62€.

A més, en aquesta edició s’ha incorporat un sistema per mesurar l’efectivitat de la campanya. D’aquesta manera, se sabrà quantes persones han visitat la comarca per la Cuina del Bolet i si la publicitat que s’ha fet als diferents mitjans és efectiva.

Per part seva, en Xavier Serra, ha agraït que la presentació del bolet es faci en un entorn com el de la Pobla de Lillet. També ha assegurat que el nivell culinari dels restaurants de la comarca és molt alt i que incrementa la seva qualitat amb aquest producte de proximitat com és el bolet. Serra ha volgut celebrar l’arribada d’aquestes joies gastronòmiques i recordar que la Fira del Bolet a la Pobla de Lillet, que se celebrarà el 25 de setembre, compta amb 31 anys d’història.

El president de l'Agència de Desenvolupament, Lluis Vall, ha comentat que “el perfil que ve al Berguedà són visitants i no turistes, ja que la majoria no pernocta a la comarca i aquí hi tenim deures per fer”. Vall també ha posat de relleu la feina dels restauradors de la comarca i ha volgut fer una crida al civisme pel que fa a les persones que visiten el Berguedà.

Com a novetat, enguany la Cuina del Bolet del Berguedà col·laborarà amb la Marató de TV3. Una part dels beneficis que es recaptin a través de la campanya gastronòmica es destinarà a aquesta iniciativa, que en aquesta ocasió es centra en La Salut Mental.

La 21ena edició de la Cuina del Bolet s’ha organitzat amb la col·laboració de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, el CCAM, la Diputació de Barcelona, la xarxa de productes de la terra i està patrocinada per Cellers Abadal, Cava Rovellats i Monbolet. Per gaudir d’aquesta iniciativa només cal escanejar el codi QR del cartell o visitar la pàgina web www.cuinadelbolet.com.