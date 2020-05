La cançó que se'n riu de les protestes de Madrid i que s'ha fet viral

Un vídeo doblat sobre imatges de 'Los Simpson' s'ha fet viral a les xarxes socials per la seva àcida crítica de les protestes contra el Govern espanyol que tenen lloc des de fa dies a Madrid.



La publicació utilitza un episodi on el 'senyor Burns', un dels personatges de la popular de la sèrie, canta. La nova lletra, però, l'ha creat l'usuari @hermoti. Burns, que vol ser un estereotip d'un milionari a 'Los Simpson', canta frases com "Sánchez és un penques i Podem és l'ETA". El sarcasme de la cançó, però, apunta cap als manifestants d'un dels barris amb la renda més alta d'Espanya: "Treballa a la banca, al barri Salamanca".





Protestes al carrer Núñez de Balboa

La lletra també denuncia la manca de distància de seguretat durant les concentracions: "Surto a Núñez de Balboa a les 10, tingui el virus o no, que els donin, que els donin!". I bateja els qui surten al carrer com a "Cayetanos, castellans amb cassoles a les mans".La forta presència policial ha reduït les imatges d'aglomeracions que els últims dies s'havien anat veient a la protesta veïnal que s'ha repetit a la zona del carrer Núñez de Balboa, de Madrid, amb desenes de persones demanant la dimissió de Pedro Sánchez.Aquesta protesta col·lectiva, com l'han definit els veïns, s'ha replicat en altres zones de Madrid com els barris de Chamartín, Mirasierra, Montecarmelo o Aravaca, cap de les quals té autorització per part de la Delegació de Govern.Els veïns, molts d'ells d'edat avançada tot i ser considerats població de risc davant el nou coronavirus, critíquen la gestió de la crisi que ha fet el Govern espanyol al crit de "llibertat" i amb una sonora cassolada.