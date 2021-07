Lidl va llançar unes vambes fa mesos que es van convertir en el seu producte més desitjat. Quan es van esgotar tots els parells en estoc de les esportives van començar a demandar al mercat de segona mà on es van vendre per 500 euros quan el cost original del producte eren 19,99.

L'èxit aclaparador del producte es deu, segons els clients al fet que té uns colors prou cridaners com per marcar la diferència: el blau i el groc, els més representatius, i també inclou el vermell: la descripció resa: "Sabatilles esportives LIDL per home o dona amb sola còmoda, cordons per regular l'ample a mida i encoixinat a la llengüeta i la vora de la canya".

El fet que siguin tan cridaneres i el logo empènyer a la multitud de seguidors de les populars sabatilles a interessar-se per elles i d'aquesta manera el producte va suscitar cada vegada més interès fins al punt que poc després de treure-les a la venda s'esgotava tant la versió masculina com la femenina.

En conseqüència, l'empresa va aconseguir augmentar la producció del seu article més demandat i va decidir llançar una prometedora estratègia comercial: que fixessin el preu els clients a través de les seves xarxes socials.

👟 ¡Se os ha ido de las manos! 👟



En 8 horas habéis conseguido más de 1.000 RTs y habéis dejado las zapas a 0,01€ 😱

Este viernes a las 9h abrimos link para que las podáis comprar 🔥

Recordad que solo habrá 320 unidades 🤘#RTxLIDL pic.twitter.com/SbpK01PdNS — Lidl España (@lidlespana) 9 de junio de 2021

"Se'ns ha anat de les mans! Aquest divendres traiem 320 sabatilles i el preu el decideixes tu. Sí, sí, com ho sents, per cada RT a aquest post abaixem 2 cèntims el preu. Teniu fins demà a les 14h i ara estan a 19,99 €".

Els seguidors de Lidl van augmentar, la marca va engreixar la seva visibilitat en xarxes socials i el preu a pagar va ser vendre el seu nou estoc de sabatilles al preu demandat: 1 cèntim.

El tuit es va enviar a les 09:00 del matí s'han esgotat en menys d'un minut.

Les vambes es van vendre en qüestió de segons. Primer les de dona, esgotades tot just 16 segons després de posar el tuit, i posteriorment les d'homes. Passat aquest minut, han estat moltes les persones que denuncien a través de les xarxes socials no haver pogut fer-se amb un d'aquests parells. També els que asseguren que no quedaven vambes de dona abans que es llancés el tuit.