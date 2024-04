La curiosa recepta del gelat preferit de Dua Lipa

Nata, fresa, xocolata, stracciatella, pistatxo... De sabors de gelats n'hi ha molts i molt variats. I cada cop s'inventen més, molts d'ells amb gustos d'allò més peculiars i no aptes pels paladars més tradicionals. Un dels sabors que més ha sorprès a les xarxes és el preferit de Dua Lipa. La base és molt simple: a la cantant britànica li agrada el gelat de vainilla. Això sí, acompanyat d'un rajolí d'oli d'oliva i una mica de sal de mar. "És molt bo, ho heu de probar" declarava l'artista durant una entrevista a BBC Radio.

La recomanació de la cantant s'ha fet viral a TikTok, on hi ha centenars de vídeos recreant la recepta per comprovar si la barreja està bona o no n'hi ha per tant. Les valoracions han estat molt diverses. "D'entrada, és estrany, però és diferent" diu una usària. "S'han passat amb l'oli d'oliva i això està salat" es queixa un altra perfil.

Una gelateria de Barcelona ven aquest sabor

Actualment hi ha una gelateria de Barcelona, DelaCrem (carrer Enric Granado), que produeix aquesta peculiar varietat. En aquest local, el gelat va acompanyat d'oliva verge extra dels Garrigues i sal del Delta de l'Ebre, productes catalans i de proximitat que podrien ser presents en el seu futur nou establiment de l'Eixample.

Precisament, a principis d'abril, la famosa cantant va ser vista fent cua per comprar a la gelateria catalana. Una escena que no va passar desapercebuda entre els presents i que també s'ha fet viral a les xarxes.