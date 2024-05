El Cardona supera l'Avinyó amb patiment final (3-2)

El Cardona es manté líder del grup 8 de Tercera Catalana després de vèncer, amb patiment final, a l'Avinyó (3-2), un dels equips revelació de la temporada. Els locals van arribar a posar-se 3-0, però els visitants, que van acabar amb deu homes, van retallar distàncies i van tenir opcions d'empatar. Amb aquest resultat, els cardonins es mantenen un punt per sobre de l'Avià, el segon classificat, a l'espera d'acabar el partit contra el Fruitosenc. L'Avinyó, per la seva banda, cau a la sisena plaça, però ja fa jornades que no es juga ni l'ascens ni la permanència.

L'inici del matx va ser de domini local i, al primer minut de joc, Viladomat rebre la pilota a l'interior de l'àrea i, amb un bon xut, va anotar el primer gol del partit. L'Avinyó no va abaixar els braços i lluitava cada jugada, però els jugadors de David Andreu tenien la possessió de la pilota. Passada la mitja hora de joc, Ratera va fer una gran jugada individual que va cloure amb un xut al pal més llunyà que es va convertir en el 2-0.

La segona meitat va començar amb més igualtat i semblava que el conjunt visitant s'imposava lleugerament, però els cardonins es van trobar amb la sort de cara i, en una jugada entre Viladomat i Ratera, el segon va anotar el 3-0 que semblava deixar sentenciat l'enfrontament. En canvi, els de Jordi Casas no es van rendir i, sis minuts després, Careta aprofitava una bona recuperació per anotar el 3-1 i posar la por al cos als jugadors locals. Deu minuts després, en una acció similar, Solà feia el 3-2 i l'Avinyó va començar a tenir la possessió, al mateix temps que començava a ploure. Els cardonins van aconseguir evitar el gol de l'empat i van tenir opcions de marcar, però la més clara va ser del conjunt visitant que, en una acció a pilota aturada, van poder fer l'empat, però Sanchez va aturar el llançament i va donar tres punts que valen or en la lluita pel campionat.