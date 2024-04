Una discussió verbal deixa inacabat el Fruitosenc-Cardona

Una discussió entre jugadors va fer acabar dos minuts abans el partit que enfrontava el Fruitosenc i el Cardona que, en el moment de la suspensió, anava 0-1 favorable als cardonins. Ara, la federació decidirà quin desenllaç té l'enfrontament, però, segurament, s'hauran de disputar aquests dos minuts més els cinc que, segons reflecteix el col·legiat a l'acte, s'haurien d'afegir. El Cardona es queda, a l'espera del desenllaç, amb només un punt de marge respecte al segon classificat, l'Avià, mentre que el Fruitosenc es manté en la novena posició.

El partit va ser competit i, tot i la tensió d'ambdós equips, que no van amagar res i lluitaven per la victòria, es va desenvolupar sense incidents remarcables fins a la discussió final. La primera meitat va ser força encallada i el Fruitosenc era lleuger dominador. Tampoc hi va haver cap ocasió clara, tot i que els cardonins creaven perill en diverses ocasions mitjançant jugades aèries i a pilota aturada. El resultat al descans era d'empat a zero.

L'inici de la segona meitat va ser similar al primer temps, però, just quan es complia una hora de joc, Molina va ser expulsat per doble groga i els cardonins es van quedar amb deu homes. Els locals van aprofitar la superioritat numèrica per imposar-se lleugerament en possessió, però els líders tenien les ocasions més clares. Al minut 85, una mà a l'àrea local va significar penal, que Rafel Pérez va transformar per fer l'únic gol del partit.

A la jugada següent, el mateix Pérez va fer una entrada que va picar contra el turmell d'un jugador local i va ser expulsat. Aleshores, el jugador local Ot Sala va anar a recriminar-li l'acció, sent també expulsat pel col·legiat. Després d'una petita discussió entre Pérez i alguns jugadors santfruitosencs que no va arribar a les mans, el col·legiat va decidir suspendre el partit per a evitar que el conflicte degenerés en picabaralla, malgrat que ambdós conjunts van demanar a l'equip arbitral que es disputessin els minuts finals, aquests van rebutjar la proposició.