Descobreix l'ingredient màgic per aconseguir un rostre net, lluminós i uns llavis carnosos

Vols estar més bonica sense haver de passar per una cirurgia o retocs estètics? És molt senzill. Avui et portarem un ingredient que et servirà per hidratar, donar lluminositat i aconseguir uns llavis més carnosos. La canyella és un ingredient que se sol utilitzar bastant en les postres per endolcir. Doncs avui l'aplicarem a la pell per estar encara més boniques.

Hi ha un munt de productes cosmètics que compten amb la canyella entre els principals ingredients i no només per qüestions d'aroma, sinó per certs compostos que té. El contingut d'antioxidants s'ha aprofitat en diversos tractaments per contribuir a aconseguir una pell més bonica i sana.

La canyella té un efecte antiinflamatori i certa activitat antimicrobiana, dues propietats que la converteixen en una gran aliada de la bellesa. Aquests són els quatre usos que aquesta espècie pot tenir sobre la teva pell i els teus cabells:

Per al creixement dels cabells

Es diu que una manera fantàstica d'estimular el creixement dels cabells és aplicar una màscara a base de canyella al cuir cabellut. Aquesta mascareta es pot aplicar de tant en tant. Et deixem la seva recepta:

Ingredients

1⁄4 de tassa de mel

1 cullerada de canyella en pols

3 culleradetes d'oli d'oliva

Preparació

En un bol barreja tots els ingredients. Humiteja el cabell amb aigua tèbia i aplica la màscara natural sobre el cuir cabellut, fent un petit massatge amb els dits perquè quedi ben impregnat.

Posa't una gorra de dutxa sobre els cabells i deixa que la barreja actuï durant 15 minuts. Després, esbandeix amb aigua tèbia.

La canyella ajudarà a fer que els cabells et creixin més de pressa / wayhomestudio

Per a una pell més lluminosa

Una manera de frenar l'avenç de l'envelliment prematur i de donar més llum a la cara és preparar una màscara amb canyella i plàtan.

Ingredients

1 plàtan petit

2 culleradetes de canyella en pols (10 g)

1 cullerada i mitja de iogurt blanc natural (15 g)

Preparació

Col·loca el plàtan petit, la canyella i el iogurt al recipient i procedeix a liquar per aconseguir una crema ben homogènia . Deixa que actuï durant uns minuts i després, esbandeix amb aigua tèbia.

Per a una pell neta i llisa

La canyella podria ser molt útil per a la cura de la pell grassa o mixta, ja que ajudaria a netejar la brutícia dels porus.

Ingredients

5 culleradetes de mel (25 g)

1 cullerada de canyella en pols (10 g)

Preparació

Barreja la mel i la canyella fins a aconseguir una pasta molt homogènia, similar a la xocolata. Renta't bé la cara i eixuga-te-la . Fes-te un baf casolà i acosta't a una distància prudent perquè així, amb els vapors, s'obrin els porus.

Un cop se n'hagi anat del tot el vapor, eixuga el rostre amb suavitat i procedeix a aplicar-te la barreja. Aplica sobre la cara, especialment per aquestes zones més crítiques del nas, galtes i el front. Fes-te un massatge amb els dits per anar exfoliant suaument. Deixa actuar uns minuts més sobre la pell i després esbandeix.

Per a uns llavis més carnosos

Amb un senzill tractament casolà aconseguirem estimular la circulació de la zona perquè llueixin més cridaners, atractius i lliures d'imperfeccions.

Ingredients

Vaselina (o mel)

Canyella en pols

Aconsegueix els llavis carnosos desitjats / valuavitaly

Preparació