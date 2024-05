La UD San Mauro guanya a Tàrrega i certifica l’ascens a la Lliga Elit (0-4)

A la primera! Títol de lliga i ascens a la Lliga Elit! La victòria del FC Martinenc, dissabte, al terreny de joc del FC Borges Blanques (0 a 1) obligava la UD San Mauro a sumar almenys un punt al camp del penúltim classificat, la històrica UE Tàrrega, per segellar el campionat del grup 2n de la Primera Catalana i el consegüent ascens a la Lliga Elit, la màxima categoria en la qual mai ha militat, fins ara, la formació de Santa Margarida de Montbui. El conjunt dirigit per Jesús Milán va ratificar a la capital de l’Urgell l’enteresa que havia palesat en el tram final de la competició i va golejar, a la represa, l’equip amfitrió (0 a 4). L’accés a la Lliga Elit va desfermar l’eufòria entre els aficionats mauristes que es van desplaçar a Tàrrega per viure l’ascens de la formació nascuda al popular barri montbuienc que dona nom al club. Èric Compte Copoví, el màxim golejador del grup i segon de la categoria, va encarrilar el triomf en materialitzar el seu vint-i-dosè gol de l’exercici a la competició.

De les taules vàlides a la golejada

Vèncer al terreny de joc del penúltim classificat va requerir perseverança. Tot i haver perdut la categoria de forma matemàtica i d’afrontar el matx amb nombroses baixes, els targarins van saber neutralitzar les envestides ofensives dels anoiencs en el decurs del primer període de l’enfrontament. Jesús Milán va apostar per una estructura d’equip habitual (4-2-3-1). Aquesta vegada, Otger Sastre va configurar la línia de mig centres amb Bernat Benito i Jordi Aribau va completar el tercet de mitges puntes amb Franco Nantez i Sergi Escofet.

La UD San Mauro va monopolitzar la possessió de la pilota durant tota la primera meitat, però només va generar dues aproximacions a porteria realment perilloses. El davanter Èric Compte Copoví va armar el xut més intencionat dels montbuiencs. Malgrat tot, quan ambdues formacions es van retirar als vestidors, el marcador no havia registrat modificacions. Això sí, l’empat també permetia a la UD San Mauro proclamar-se campiona.

Quan només s’havia consumit un minut i escaig de la represa, el golejador Èric Compte Copoví va avançar els visitants a l’electrònic. Sergi Escofet el va assistir des de la posició d’extrem esquerre i Copo va marcar (0 a 1). L’anotació del davanter maurista va esvair l’excés de responsabilitat que tenallava els montbuiencs i va propiciar que la UD San Mauro recuperés la seva millor versió.

El veterà mig centre Bernat Benito va sentenciar el guanyador de l’enfrontament en el minut 70. L’exjugador del CF Igualada i del CE Manresa va rematar de cap a gol, de forma inapel·lable, un servei de cantonada (0 a 2). La victòria, el títol i l’ascens de categoria estaven a l’abast i el tram final del matx va permetre tenir protagonisme o honorar alguns dels futbolistes de la plantilla més emblemàtics. De seguida, Jesús Milán va facilitar l’accés al terreny de joc al migcampista Marc Andreu, un jugador que ha hagut de superar un limfoma de Hodgkin, un tipus de càncer que s’origina al teixit limfàtic, que li van diagnosticar l’estiu passat. Marc Andreu va corroborar la seva plena recuperació en inventar-se una magnífica acció individual que va culminar amb el tercer gol de la UD San Mauro (min 81). I just després que accedís a la gespa el capità David Baraldés, de 42 anys, Adri Caballé va arrodonir la golejada amb una indeturable canonada creuada (min 89). El xiulet final de l’àrbitre va desfermar una celebració inoblidable.