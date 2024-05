El CF Igualada goleja el FC Joanenc i quasi certifica la permanència (3-0)

La intensitat, la determinació i l’anhel ofensiu que va exhibir el CF Igualada durant la primera meitat del decisiu duel per aconseguir la permanència que va enfrontar els blaus i el FC Joanenc va propiciar la merescuda golejada dels amfitrions (3 a 0). La victòria permet els anoiencs certificar, de forma matemàtica, que eludiran les quatre darreres posicions del grup 2n de la Primera Catalana. Per tant, la continuïtat del degà del futbol igualadí a la categoria és un fet que només acabar la lliga com el pitjor cinquè classificat dels tres grups que la configuren podria posar en qüestió.

El CF Igualada va assumir la iniciativa des del tercer minut de joc. L’allau ofensiva dels amfitrions va obligar els grocs a parapetar-se a la seva parcel·la defensiva, però els bagencs mai van trobar la fórmula per aturar-la o minimitzar-la. Una incursió com a extrem dret de Dan Etido i la seva posterior centrada van propiciar la perillosa rematada de cap arran del travesser de Marc Gulías (min 7). Dos minuts després, la gardela armada per Sebas Mendoza des de la frontal de l’àrea de penal santjoanenca el va fregar. El servei del tercer córner favorable als anoiencs va permetre el CF Igualada adquirir avantatge a l’electrònic (1 a 0). El mig centre artesenc Joan Altimira no va poder rematar de cap des del punt de penal i Marc Gulías va aprofitar l’avinentesa per etzibar un xut ras inapel·lable que va batre Dani Baquero sense pal·liatius (min 11).

El domini dels blaus es va mantenir fins al descans, tot i no ser tan abassegador com durant el primer quart d’hora de joc. El polivalent lateral Sebas Mendoza va culminar una cavalcada amb un xut a boca de canó que va obligar Dani Baquero a lluir-se (min 16). El porter bagenc també va conjurar l’enverinada rematada rasa de Marc Gulías (min 24) i el xut creuat i ras de Dan Etido es va perdre arran de la base del pal dret de la porteria visitant (min 29).

El jove mitja punta del planter Aleix Marí va marcar el 2 a 0 (min 40). El jugador blau va finalitzar una penetració com a interior per l’esquerra amb una canonada indeturable. Quatre minuts després, la justa expulsió del lateral dret groc Jaume Moratonas en cometre una falta per tal d’impedir que Aleix Marí encarés Dani Baquero en solitari va pràcticament sentenciar el guanyador del matx.

A la represa, el FC Joanenc només va rematar una vegada a porteria (Marc Sala) i el CF Igualada va materialitzar la seva única oportunitat. Una assistència de Sebas Mendoza (min 64) va habilitar Dan Etido per driblar Dani Baquero i establir el marcador definitiu sense oposició (3 a 0).