El Terra Endins complica la vida a l'Artés (78-64)

El Terra Endins CB Vilatorrada es va imposar al Grup Via CB Artés en el derbi bagenc de Copa Catalunya. Els santjoanencs van saber refer-se d'un inici amb dubtes, i gràcies a la introducció d'una alternativa defensiva zonal, van donar la volta al marcador. El resultat final complica les opcions de ser primer de grup al conjunt dirigit per Pep Piqueras, que ja no depèn d'ell mateix. De fet, estarà obligat a guanyar en el darrer partit de la temporada regular, contra el CB Vic, per a certificar la seva presència a la fase d'ascens.

La dinàmica inicial del duel va estar marcada per una superioritat manifesta dels artesencs. Els de Piqueras refermaven la seva condició de líder i a partir de l'equador del primer període assolien un important avantatge, que els situava per davant. Però el millor moment de l'Artés va arribar als primers minuts del segon quart. Els visitants feien valdre la seva superioritat física per a carregar de faltes l'equip dirigit per Pep Pujol, i engreixar el seu avantatge fins a la quinzena. El partit semblava prendre un rumb clar, però una reacció fulgurant local, amb un parcial de 13-0 en menys de dos minuts, igualava l'enfrontament.

El canvi decisiu en el rumb del duel va arribar després de la represa. Amb l'eufòria dels darrers minuts de la primera meitat encara presents al subconscient dels dos equips, els santjoanencs es van fer forts. Una fortalesa que descansava en un ajustament defensiu que proposava una alternança entre defenses individua'ls i zonals, que no deixaven estar còmodes els artesencs. Els de Piqueras patien per a mantenir una bona dinàmica anotadora, i els nervis de jugar-se l'ascens directe a Super Copa va començar a afectar els percentatges, mentre que els visitants aconseguien trobar bones situacions, moltes relativament còmodes, però no les convertien.

Era el moment clau perquè els locals donessin per fi la volta al marcador, i no van vacil·lar. Amb bones lectures i encert, els de Pujol començaven a obrir una escletxa que cada vegada minvava més la confiança artesenca. Al final, malgrat que els de Piqueras no van abaixar els braços, la nul·la efectivitat des de la llarga distància va impossibilitar una remuntada.

La desfeta complica l'objectiu dels artesencs de ser a Super Copa la temporada. D'entrada, la primera posició que dona dret a un ascens directe sembla molt complicada, i ser a les fases d'ascens passarà per a derrotar un CB Vic que també hi vol ser.