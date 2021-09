El poder de les xarxes socials i els seus protagonistes és incalculable.

Des que entrés en erupció el volcà Cumbre Vieja de la Palma, molts famosos han fet ús de les seves xarxes socials com a vehicle principal de comunicació entre la població i les diferents iniciatives, activitats i projectes que s'han posat en marxa per a aportar un granet de sorra a la desesperant i tràgica situació que travessa l'illa canària a punt de complir-se una setmana des que comencés aquesta catàstrofe ambiental.

Un d'aquests famosos, en aquesta ocasió youtuber, que utilitzarà el seu altíssim impacte per a ajudar a l'illa de la Palma és el bilbaí Ibai Llanos.

Les seves xifres en les seves xarxes socials són astronòmiques: En Instagram acumula 5, 6 milions de seguidors, en Twitter aconsegueix la mateixa xifra però és en Twitch on trenca l'audímetre congregant a gairebé 8 milions d'espectadors .

Just en aquest últim canal és on el streamer posarà en marxa una emissió solidària per a recaptar fons per a destinar-los als damnificats per l'erupció del volcà de l'illa de la Palma.

9 hores en directe per la Palma

El que va començar com una idea ja s'ha materialitzat i serà demà dissabte quan Ibai Llanos, acompanyat per per el periodista esportiu Siro López i més streamers d'aquest conegut canal, posi en marxa aquest directe benèfic que durarà unes 9 o 10 hores tal com ell mateix ha confirmat en la seva perfili de Twitter.

"Demà uns quants streamers farem directe per a tirar un cable per tot el que està passant a la Palma. Qualsevol creador que es vulgui sumar que sàpiga que estarem fent partides de riures a diferents jocs així que és benvingut", comparteix el creador de continguts espanyol.

Mañana unos cuantos streamers vamos a hacer directo para echar un cable por todo lo que está pasando en La Palma.



Cualquier creador que se quiera sumar que sepa que estaremos haciendo partidas de risas a diferentes juegos así que es bienvenido.



La idea es hacer unas 9-10 horas. — Ibai (@IbaiLlanos) 24 de septiembre de 2021

La decisió del comunicador basc ha tingut un grandíssim acolliment en xarxes perquè amb aquest directe benèfic, Ibai compleix amb una de les peticions més repetides pels seus seguidors i seguidores, els qui li demanaven al youtuber que fes una activitat per a ajudar als veïns de la Palma afectats per l'erupció del volcà.