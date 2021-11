L’escassetat de pluja que s’arrossega des de fa mesos situa el 2021, fins avui, com un dels més secs que ha viscut Manresa en l’últim segle. Segons l’històric de dades recollides des del 1916 a l’observatori situat al Camp d’Aprenentatge del Bages (a la casa de la Culla), entre el gener i aquest mes de novembre a Manresa s’han acumulat 283,3 litres, que és la quantitat més baixa registrada en els mateixos onze mesos de tot aquest període després dels 258,4 litres que van caure el 2015 i dels 196 del 1973, si tenim en compte els anys en què hi ha registres complets.

La quantitat de pluja d’enguany comptabilitzada fins ahir a Manresa ni tan sols arriba a la meitat de la mitjana registrada des del 1916 entre el gener i el novembre (prenent també com a referència els anys amb dades completes), i que és de 575,9 litres, si bé són registres que inclouen tot el novembre, mentre que la dada d’enguany només comptabilitza la pluja fins a la data d’ahir. Tanmateix, aquesta diferència s’ha anat mantenint al llarg de l’any amb uns nivells similars i amb una especial escassetat de precipitació els mesos de març (amb un total de 5,4 litres), juliol (9,9 litres) i aquest mes de novembre (8 litres).

De fet, a Manresa, en tot el 2021 només els mesos d’abril i setembre han tingut registres de pluja superiors a la mitjana. El setembre va ser especialment abundant, amb més de 82 litres respecte als 64,7 de mitjana, però l’escassetat d’aigua de l’octubre (19,9 litres quan la mitjana supera els 63) i novembre (8 litres dels 56,1 de mitjana) també està situant els registres d’aquesta tardor sota mínims. En total, del setembre al novembre s’han acumulat 110,7 litres, que queden lluny dels 187 que marca la mitjana d’aquest mateix període des del 1916 (tenint en compte els anys amb dades completes).

Sequera a tot el territori

El comportament pluviomètric d’enguany a Manresa contrasta amb el de l’any 2020, que, amb 630,2 litres (en tot l’any), va ser un dels més plujosos d’aquest segle XXI, només superat el 2003, el 2008, el 2010 i el 2018.

Aquesta falta de pluja s’ha deixat notar en el conjunt de la Catalunya Central, i especialment aquesta tardor, en què la sequera es veu agreujada per l’escassetat de pluja que ja s’arrossega des de l’estiu. Com a Manresa, el setembre va ser una excepció i va deixar alguns registres destacables, com els 235,4 litres a Berga, els 202,2 al Port del Comte, els 103 a Castellar de n’Hug, o els 93,4 a Guardiola de Berguedà. També hi va haver pluja abundant a menys altitud, com els 91,3 litres d’Artés (en van caure 40,2 en un sol dia, el 10 de setembre), o els 109,8 d’Olesa (la meitat també van caure el dia 10).

Malgrat aquests registres, amb el parèntesi del setembre tampoc no n’hi va haver prou per compensar la sequera acumulada, que s’ha tornat a intensificar amb l’escassetat de pluja de l’octubre i d’aquest mes de novembre. On més s’ha notat aquesta falta d’aigua les darreres setmanes ha estat en àrees de l’Anoia, el Bages i el Berguedà, fins al punt que l’acumulat de pluja entre l’octubre i aquest mes de novembre és la meitat o menys respecte al que va caure al setembre. Hi ha casos extrems com Manresa i Artés, on ha caigut un terç de tota la precipitació del setembre, i a Berga tan sols han plogut 38,6 litres entre l’octubre i el novembre respecte als 235,4 del setembre (sis vegades menys).

En altres indrets aquesta diferència és menor, i en punts de l’Alt Urgell i la Cerdanya fins i tot s’ha donat la situació contrària, però no pas pel fet que en les últimes setmanes hi hagi hagut abundància de pluja, sinó perquè al setembre no hi va haver registres destacats.

S’espera un canvi radical

La situació de falta de pluja podria canviar radicalment a partir d’avui mateix, segons indiquen totes les previsions, amb precipitacions abundants i generalitzades ben bé fins a última hora de dimecres.

Segon el Servei Meteorològic de Catalunya, el causant d’aquest episodi de precipitació extensa és la Dana, una depressió instal·lada entre les Balears i Catalunya, que provocarà temporal marítim i pluja abundant, especialment a la meitat est entre aquest dilluns a la tarda i dimecres, si bé s’espera que les precipitacions més importants caiguin demà.

També hi haurà una baixada generalitzada de les temperatures que pot donar lloc a les primeres precipitacions de neu en cotes relativament baixes per l’època, entre els 1.000 i els 1.600 metres, si bé al sud de Catalunya podria situar-se per sota dels 1.000, dimarts.