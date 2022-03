L’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central ha incorporat la figura de la dietista nutricionista en el marc d’un programa impulsat pel Govern per a la promoció de la salut. Vuit nutricionistes ja s’han integrat als equips d’atenció primària del territori i treballaran donant suport als professionals de medicina, infermeria, pediatria i treball social, principalment, respondran a consultes i faran atenció grupal. En l’àmbit comunitari, col·laboraran amb els equips de salut pública i els altres agents de salut.

Hi haurà quatre nutricionistes al Bages-Berguedà, dues a l’Anoia i dues a Osona

Al Bages-Berguedà-Moianès hi haurà quatre professionals que donaran servei als quinze equips de les tres comarques: a Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Monistrol de Montserrat, Súria, Moià, Sallent, Artés, Navarcles-Sant Fruitós-Santpedor, Alt Berguedà, Baix Berguedà, Berga, Navàs-Balsareny, Cardona i els dos equips de Manresa.

A l’Anoia hi haurà dues nutricionistes per als equips de Capellades, Igualada Urbà, Vilanova del Camí, Anoia Rural, Piera, Santa Margarida de Montbui, Calaf i Santa Coloma de Queralt i a Osona, dues més per a Manlleu, La Vall del Ges (Torelló), Vic Nord i Roda de Ter.

L’objectiu d’aquests nous professionals és promoure activitats per potenciar els hàbits i actituds de vida saludables, els canvis de conductes relacionades amb els factors de risc i el foment d’una alimentació equilibrada al llarg de les diferents etapes de la vida, de manera individual, familiar i comunitària. La gerent de l’ICS Catalunya Central, Anna Forcada, ha destacat que “era una figura molt esperada pels equips d’atenció primària i que han de ser motor de canvi per millorar la salut nutricional de la nostra població”.