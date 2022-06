Els pantans de la Baells i la Llosa ja es troben només a la meitat de la seva capacitat

La sequera ha reduït notablement el nivell de l'aigua als embassaments de la Catalunya Central, que en alguns casos ja es troben a la meitat de la seva capacitat. L’escassetat d'aigua als pantans deixa en una situació d'incertesa a les empreses lúdiques i esportives, que no saben si podran desenvolupar la seva activitat amb normalitat durant la temporada d'estiu. El sector assenyala la necessitat de gestionar les reserves d'una forma eficient per afrontar uns episodis amb manca de pluges que consideren que es poden repetir en el futur.

En el cas del pantà de la Llosa del Cavall, situat al terme de Navès, al Solsonès, el nivell de l’aigua ha descendit un 40,61% respecte a l’any anterior, de forma que l’embassament es troba sota mínims amb un 44,83% de la seva capacitat. El director de l’empresa kayak K.1, Artur Beiroa, explica que de moment funcionen amb normalitat, «però si la situació no canvia, haurem de plegar veles d’aquí a dues o tres setmanes». Fa més de deu anys que coordina cursos de caiac, activitats esportives i rutes guiades entorn el pantà, però fins ara mai s’havia plantejat haver de suspendre l’activitat. «Hi ha hagut anys més bons que d’altres, tanmateix, ara estem al límit, si arribem per sota d’un 40% no podrem treballar», afirma.

El pantà de la Baells, situat al municipi de Cercs, al Berguedà, presenta una situació similar. Si bé a principis de juny de l’any passat es trobava al 94,68% de la seva capacitat, aquests dies el nivell de l’aigua se situa en un 53,64%. L’administrador de l’empresa d’esports i activitats com el caiac o el surf de rem Indòmit, Albert Palau, apunta que l’estat actual de l’embassament no els deixa més remei que reduir la flota d’embarcacions. «Durant els pròxims mesos, concentrarem l’activitat en un sol emplaçament, per les dificultats d’habilitar la base aquàtica del Pont de la Baells per la manca d’aigua», destaca. Malgrat la reducció de l’oferta lúdica, sí que preveu salvar la temporada d’estiu.

El cas del pantà de Sant Ponç, ubicat a Clariana de Cardener, al Solsonès, és relativament diferent dels anteriors, ja que es posiciona com l’embassament més ple de la regió central amb un 65,23%. De fet, és un dels pantans d’on els hidroavions solen recollir l’aigua en cas d’incendi, i és per això que les seves reserves se solen mantenir a un nivell estable. No obstant això, la gerent de l’empresa de guies de muntanya Tirantmilles, Mariona Martí, que gestiona la Caseta del pantà a Sant Ponç, ressalta que el nivell de l’aigua també ha experimentat una reducció significativa respecte del juny del 2021, quan estava al 90,81% de la seva capacitat.

Un any de sequera

Els responsables de les empreses que organitzen activitats lúdiques i esportives entorn dels embassaments assenyalen que el baix nivell de l’aigua s’explica per la mancança de pluges que s’ha registrat en l’últim any. «Vam viure un hivern força sec, amb poques nevades, de forma que el desglaç de primavera va portar poca aigua als rius i als pantans», destaca Beiroa. El pronòstic a mitjà termini tampoc anuncia un canvi de tendència meteorològica, «tot i que encara podem esperar algun ruixat de final d’estiu», remarca Palau.

Els professionals del sector consultats preveuen que aquests episodis de sequera poden repetir-se en els pròxims anys a causa del canvi climàtic. Per aquest motiu, demanen a l’administració una bona gestió de l’aigua, per tal de mantenir les reserves suficients als pantans per afrontar el període estival en què incrementa el risc d’incendi i convé tenir els embassaments preparats per a dur a terme l’extinció.

En aquest sentit, les empreses consultades reclamen anticipació davant dels episodis de sequera per tal d’evitar l’assecament dels pantans i poder desenvolupar amb normalitat la seva activitat, que en els darrers anys ha viscut un increment en la demanda. Molts embassaments van detectar una major afluència de gent arran de la pandèmia, quan molts ciutadans van descobrir les possibilitats de lleure que existeixen al seu territori i el nombre de banyistes va incrementar. Enguany, malgrat que preveuen que la demanda serà inferior respecte als últims anys per l’escassetat d’aigua que presenten els pantans, resten pendents del cel amb l’esperança d’un canvi de temps a última hora que els permeti salvar la temporada d’estiu.