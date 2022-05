La sala La Cuina de la Seu acull a partir d’aquest dijous, 5 de maig, una nova exposició: «Homo Pirenensis». Segons han explicat els responsables de l’espai, es tracta d’«una mostra d’art col·lectiu en la qual el Parc Natural Cadí-Moixeró i el Parc Natural de l’Alt Pirineu són la font d’inspiració per un procés creatiu dels participants». Així, «Homo Pirenensis» és una proposta social de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu que vol ser una evolució del mural col·lectiu de pintura que cada any s’elaborava com a colofó del curs acadèmic. Ara, aquesta proposta artística s’ha obert a un format lliure, que va des de la pintura, a la dansa, passant per la música, l’escultura o la fotografia, entre d’altres modalitats artístiques.