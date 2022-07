L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la Coordinadora de Casetes de la festa major han activat la recuperació d’aquest espai emblemàtic de la festa especialment per les colles de joves de la ciutat i de la comarca. L’organització de l’espai de casetes s’ha començat a perfilar en una trobada que s’ha celebrat aquest dilluns al vespre a la sala de plens de l’Ajuntament urgellenc. Per raons d’aforament, a la trobada tan sols hi ha assistit un representant per cada caseta. Així, després de dos anys sense activitat a l’espai de casetes, el desig del consistori urgellenc i de la Coordinadora ha estat la recuperació de les caravanes de la festa major, que compta amb més de vint edicions i ha esdevingut un element característic i molt singular de la festivitat local, especialment pels grups de joves, que s’hi instal·len les nits de concerts. A les casetes les colles hi celebren trobades i estableixen el seu camp base per viure els concerts.