Els treballs de construcció d'una rotonda a la carretera N-260 a Montferrer i Castellbò podrien sortir a licitació durant el primer trimestre de l'any que ve. Així li han transmès representants del govern espanyol a l'alcalde d'aquest municipi alturgellenc, Albert Marquet, que en fa una valoració positiva. Aquesta és una actuació llargament reivindicada que, tot i comptar amb un projecte aprovat, no s'ha arribat a executar. La previsió és que les obres, que compten amb un pressupost d'uns 590.000 euros, quedin adjudicades durant la primavera i estiguin enllestides abans d'acabar el 2023. A banda de donar servei als veïns, aquest és l'encreuament que dona accés a l'Aeroport d'Andorra-La Seu i a l'estació de Sant Joan de l'Erm.

Marquet ha assenyalat que feia molt de temps que demanaven una reunió a Madrid amb el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, per parlar de la necessitat de desencallar el projecte de la rotonda. Finalment, aquesta es va dur a terme a finals de la setmana passada a Lleida, juntament amb el subdelegat del govern espanyol, José Crespín, i el responsable de les carreteres de l'Estat a la demarcació, Juan Antonio Romero. Segons ha detallat el primer edil, en aquesta trobada li van assegurar que les obres sortirien a licitació en un període de dos o tres mesos.

L'alcalde de Montferrer ha explicat que la recent licitació, per un milió d'euros, de l'estudi informatiu de millora de la carretera N-260 entre la Seu d'Urgell i el nucli d'Adrall, a Ribera d'Urgellet, els havia generat una certa inquietud, ja que aquest contempla condicionar la via actual i també obre la possibilitat a fer variants en el traçat. Aquesta es va incrementar quan van saber que s'havia licitat un altre contracte de 600.000 euros per rehabilitar el ferm en aquest mateix tram, amb un import similar al previst per fer la rotonda.

Marquet espera que el projecte, que també contempla passos de vianants a l'entrada i sortida de la rotonda, "sigui finalment una realitat". En aquest sentit, ha recordat que fa més de dues dècades que se'n parla i que des que ell mateix va entrar a l'ajuntament, fa gairebé 16 anys, ja se n'estava treballant. També ha fet referència a les protestes veïnals que es van dur a terme fa gairebé deu anys, concloent que l'objectiu de tot plegat és millorar la seguretat en aquest punt on, ha detallat, s'han produït diversos accidents mortals. De fet, segons càlculs del ministeri, l'Eix Pirinenc suporta en aquest tram una mitjana diària de 15.000 vehicles i pics estacionals que arriben als 22.000 durant el mes d'agost.