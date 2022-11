El vicealcalde de la Seu d’Urgell i diputat de Junts per Catalunya, Jordi Fàbrega, ha preguntat al conseller de Territori del Govern de la Generalitat, Juli Fernández, en quin punt es troba el procés participatiu de l’Agenda Estratègica del Pirineu 2030 i quan té previst el Govern aprovar la Llei de Muntanya. La pregunta s’emmarca en el procés de renovació que ha patit el Govern en les últimes setmanes i que ha fet canviar els responsables d’aquest programa. Així, Fàbrega ha remarcat que «Junts per Catalunya no permetrà que el Govern abandoni el Pirineu, Catalunya no s’ho pot permetre». El diputat ha emfatitzat que els Jocs Olímpics poden representar per al Pirineu el mateix que la Copa Amèrica per al Port de Barcelona. Per aquest motiu, ha manifestat que «a molts pirinencs ens hauria agradat una aposta pels Jocs Olímpics Pirineus 2030 tan decidida com la que han mostrat amb la Copa Amèrica». Fàbrega ha titllat de factors clau tant el projecte olímpic com la llei per al futur del Pirineu.