L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb la participació de l’Associació Industrial Olesa (AIO) i el suport de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), impulsa una acció per posicionar la zona industrial i captar noves inversions, sota la nova marca “Olesa Industrial". És una iniciativa, segons expliquen fonts municipals, que persegueix consolidar el talent i afavorir l’arribada de noves inversions d’activitat que ajudin a millorar l’ocupació i l’activitat econòmica al municipi.

Els impulsors de la iniciativa consideren que Olesa de Montserrat és una porta d’entrada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i es troba estratègicament ubicada en un dels principals eixos d’infraestructures de comunicació i de la indústria de Catalunya. Té una població de 24.000 habitants i el municipi compta amb 9 polígons d’activitat en una superfície de 110 hectàrees, amb més de 150 empreses, i "amb capacitat per ubicar noves empreses de valor afegit. que valorin una ubicació excel·lent i una confiança jurídica donada per la imminent aprovació del Pla d’ordenació urbanística municipal”, assenyala Didac Solà, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat afegeix a la voluntat de captar més empreses una simplificació dels tràmits administratius i ofereix un acompanyament en l’aterratge al municipi. Per fer-ho possible compta amb el portal web www.olesaindustrial.cat, un directori empresarial on trobar tota la informació dels polígons, recursos per a empreses i, sobretot, els espais disponibles i els punts de contacte amb els intermediaris immobiliaris.

Els usos del sòl en els polígons d’activitat econòmica d’Olesa són eminentment industrials i logístics, i els principals sectors d’activitat són l’activitat comercial, la metal·lúrgia, l’automoció, el material elèctric i la maquinària, el tèxtil, la química i l’alimentació.

Les línies d’actuació d’Olesa Industrial se sustenten sobre tres grans eixos. El primer, donar a conèixer la riquesa i la capacitat industrial del seu territori; el segon, l’aposta decidida per a impulsar una transformació sostenible i digital dels seus polígons, i el tercer, l’associacionisme empresarial, representat per l’Associació Olesa industrial, una entitat nascuda amb l’objectiu de promocionar l’activitat econòmica, fomentar les relacions interempresarials entre els 9 polígons del municipi i impulsar millores de l’entorn industrial amb interlocució i col·laboració de l’Administració local.

“El projecte Olesa Industrial és determinant per a la transformació i millora del teixit empresarial olesà. Desenvolupar el potencial industrial del nostre municipi és decisiu per a la creació d’oportunitats i la generació de riquesa i ocupació per a la nostra ciutadania”, afirma Miquel Riera, alcalde d’Olesa de Montserrat. “L’emplaçament d’Olesa, porta d’entrada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a les principals infraestructures logístiques de Catalunya, sumada a l’àmplia oferta d’espais per desenvolupar-hi activitat econòmica, són oportunitats per a la consolidació del nostre teixit empresarial i la captació de noves empreses”, conclou Riera.