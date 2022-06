L’alcalde d’Olesa de Montserrat, Miquel Riera, assegura que les obres per renovar la vella canonada del col·lector que transporta la salmorra de l’àrea minera del Bages es duran a terme a partir de la tardor. Aquesta setmana, Riera s’ha reunit amb el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Samuel Reyes, per reclamar solucions als continuats problemes de vessaments.

L’alcalde olesà ha explicat que ara ja han començat els treballs previs i, abans que comencin les obres, es farà el repàs del recorregut de la canonada per intentar detectar punts conflictius, resoldre les dificultats d’execució d’aquesta obra en relació amb l’afectació de camins freqüentats i propietats i fer especial incidència en les mesures de seguretat de l’obra. «El que hem de fer és detectar aquells punts on pot ser més problemàtica l’execució d’aquesta obra, l’impacte que pot tenir, per exemple, en el camí del riu, per on passa molta gent, i també, amb els propietaris dels terrenys que es vegin més afectats, i, sobretot, hem tractat de les mesures de seguretat que es prendran durant el temps que convisquin les dues canonades, l’antiga i la nova», ha destacat Miquel Riera.

Sobretot s’ha fet especial incidència en les mesures de seguretat per garantir que no es produeixin abocaments al riu, especialment al tram proper a la captació d’aigua de la zona del mas de les aigües. «A part de l’afectació mediambiental que pot representar, també s’ha de tenir especial cura perquè hi ha pous de captació d’aigua i la potabilitzadora del mas de les Aigües, que, si es trenca la canonada, pot afectar greument el subministrament d’aigua potable», segons Riera.

El col·lector de salmorres, de 100 quilòmetres de canonada, s’ha de renovar i ampliar de cap a cap. L’any 2019 ja es va fer l’expropiació de terrenys d’una bona part de la instal·lació, però la Generalitat no havia concretat encara ni calendari d’execució ni finançament, amb un cost estimat superior als 100 milions d’euros.

Tot i que el material de la canonada és altament resistent a ambients salins, les juntes són metàl·liques i la corrosió les fa punts vulnerables. En els darrers anys, aquest col·lector ha patit nombrosos vessaments de residu d’alta concentració salina.