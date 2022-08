El Mercat Municipal d’Olesa romandrà tancat per vacances la setmana vinent, del 15 al 21 d’agost, segons va acordar l’associació de concessionaris tenint en compte que aquests dies no es podia garantir donar servei complet amb parades dels diferents sectors.

El Mercat Municipal estrenarà aquesta tardor les taquilles per a encàrrecs que l’Ajuntament va instal·lar davant la façana principal de l’edifici, per la plaça de Catalunya, un cop els paradistes hagin pogut fer un curs de formació per familiaritzar-se amb el seu ús. Les taquilles permetran a la clientela fer comandes a les parades del mercat i recollir-les fora de l’horari comercial. L’equipament municipal té prop d’una cinquantena de parades dels diferents sectors d’activitat de peix i congelat, carn i embotits, fruita i verdura i sector divers com fruits secs, degustació i productes gurmet.