Esparreguera, Els Hostalets de Pierola, Piera, Masquefa i Collbatí ha posat en marxa una nova plataforma digital NasApp, que és una nova eina de comunicació perquè la ciutadania pugui informar de les incidències relacionades amb les males olors provinents de l’abocador de Can Mata i l’Ecoparc-4. L’aplicació es va presentar el passat 14 de juliol i durant aquest primer mes de funcionament s’han registrat més de 300 avisos, 52 dels quals provenen d’Esparreguera. La resta són avisos rebuts dels altres municipis, segons ha donat l’Ajuntament esparreguerí.

Aquesta eina digital sorgeix en resposta al compromís adoptat a la Comissió de seguiment i control de les instal·lacions de Can Mata i el principal objectiu és crear un sol canal de comunicació per tal de generar respostes que minimitzin els episodis de males olors. Els avisos generaran una incidència, la qual s’haurà d’esmenar amb les mesures correctores pertinents o, en última instància, la possibilitat d’imposar sancions econòmiques d’acord amb els registres i validacions obtingudes. En aquest primer mes de funcionament de l’aplicació ja s’han registrat més de 300 queixes, 52 de les quals provenen d’Esparreguera de les 12 persones registrades com a informadores dins de l’aplicació. La majoria dels avisos d’Esparreguera s’ubiquen en els barris de Can Rial i Mas d’en Gall.

NasApp ha estat desenvolupada pel Centre Tecnològic de Catalunya, Eurecat, i preveu millorar i ampliar les dades, fent un seguiment de les incidències de contaminació. La participació ciutadana és un indicador que es va actualitzant en temps real. D’aquesta manera, els registres individuals conformen un mapa dinàmic d’afectació geogràfica que serà complementat i validat amb el treball d’Eurecat.