L’Ajuntament de Masquefa obre una nova convocatòria d’ajuts econòmics per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) adreçat a persones majors de 65 anys, pensionistes, famílies monoparentals, aturats de llarga durada, persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65% i persones víctimes de violència de gènere. Les subvencions es poden sol·licitar fins al 31 d’agost.

Les sol·licituds es poden tramitar presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, segons explica l’Ajuntament, cal sol·licitat cita prèvia trucant al número de telèfon 93 772 50 30 (extensió 1) o bé per via telemàtica a la web de l’Ajuntament de Masquefa.