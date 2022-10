Martorell obre avui una sèrie d’actes a favor de la promoció de la lactància materna. Les activitats, que s’havien fet abans de declarar-se la pandèmia, es recuperen enguany a Martorell i a diferents municipis de l’àmbit d’influència d’aquest centre amb actes presencials. La Setmana de la Lactància Materna (SLM 2022) és organitzada per la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM), juntament amb l’ASSIR Baix Llobregat Nord – Atenció Primària Metropolitana Sud i el suport dels ajuntaments del Baix Llobregat Nord.

Les activitats organitzades tenen com a objectiu comú «promoure aquest tipus d’alimentació per als nadons i que la població en general en conegui la importància i els avantatges», segons explica la directora infermera de la FHSJDM, Míriam Algarra. La mateixa Algarra destaca que «estem molt contents que aquest any recuperem el 100% la presencialitat, i des d’aquí volem animar a participar i a difondre la lactància materna». I afegeix que «des de la FHSJDJM impulsem des de fa anys l’alletament matern, ja que s’ha comprovat que té beneficis tant per al nadó i la mare, com per al planeta».

La inauguració oficial és avui al Parc de les Cultures de Martorell. Hi haurà estands informatius sobre com donar llet, el portament natural i el Centre de naixements de la FHSJDM. També hi haurà activitats paral·leles com ara pintacares i pintapanxes, un racó de contes i música, així com parades amb roba i joguines per a nadons i parades amb productes de lactància per a la mare.

També hi haurà un concurs de dibuix i un de fotografia amb la l’alletament matern com a temàtica central.

Els actes per a l’alletament matern del Baix Nord s’ajusten a l’estratègia de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), que treballa per promoure l’alletament matern en cinc etapes principals, que constitueixen els grans reptes perquè tot el procés es faci amb èxit: l’atenció prenatal, el part, el postpart i l’etapa neonatal, l’etapa postnatal i les situacions especials que en puguin sorgir.

A Olesa, el primer dels actes tindrà lloc dilluns amb un taller de «Maternitats i sexualitats», a càrrec de Les Magranes. Serà a les 17.30h a la Sala Polivalent del Centre d’Assistència Primària d’Olesa.