Martorell ha celebrat el dia universal dels drets dels infants (20 de novembre) amb un aplec d’entitats culturals i ONGs martorellenques i diversos espais de joc i experimentació. L’objectiu ha estat combinar joc amb conscienciació, de la mà de les entitats. La jornada ha començat amb la presentació de la Guia per al consum responsable de jocs i joguines, elaborada pel departament de Medi Ambient i els alumnes de les escoles verdes de Martorell - l’Escola Lola Anglada i Mercè Rodoreda.

La fira ha tingut lloc al pati de l’Escola Lola Anglada i a la Rambla Pep Ventura, on cada entitat ha disposat d’una paradeta des d’on han pogut fer una mostra de la feina que fan i la filosofia que les acompanya, alhora que han venut objectes amb una connexió especial amb l’entitat.

La parada d’Amics Fundase, amb Matilde Gil, de 72 anys i de Martorell, i Teresa Casals, de 78 anys i de Terrassa, treballa a Bolívia. Han venut bosses de tela, moneders, clauers de fusta, postals, titelles pels dits fetes amb ganxet o instruments de ceràmica, tot fet al país sud-americà. Casals explica que des de Fundase tenen “centres infantils, com el centre Kürmi, que en aimara - una de les tres llengües de Bolívia, juntament amb el quítxua i el castellà - vol dir arc de Sant Martí. Hi van infants que provenen de famílies molt desestructurades, i se’ls hi dona esmorzar i dinar als del torn del matí, i dinar i berenar als del torn de la tarda. A Bolívia els nens van a l’escola al matí o a la tarda, perquè falten escoles i professors”.

Moltes parades també han aprofitat per organitzar tallers, com per exemple la del Cau de Martorell. Anna Bernadàs, de 22 anys i martorellenca, explica que han fet una “diana amb cinc drets dels infants. Els petits han de tirar un dard i fan una activitat relacionada amb el dret que els hi toca. També els hi expliquem que tenen drets, la majoria no ho saben, i els hi donem un full on hi surten resumits. La idea és fusionar conscienciació i joc”. Bernadàs observa que “els infants s’ho estan passant molt bé, tenen un paper actiu i els hi estem donant molta atenció”.

Per altres entitats, la fira és una oportunitat per donar-se a conèixer i conscienciar als passejants. Isabel Jordà, de 28 anys, de Gelida, i Vanessa Gala, de 29 anys, de Martorell, són les noies darrere Wontanara Bcn, que treballa a Guinea-Conakri, la més seca de les guinees: “allà tenim un espai comunitari de dansa on hi van infants i adults, i estem obrint un espai per infants a Kindia, un poblet, perquè serveixi com un lloc educatiu”, explica Jordà. “Tenir educació és un dret, i com que allà hi ha tanta pobresa, és molt difícil accedir a una escola. Volem donar un espai on es promogui la dansa i la cultura, que allà és la base del país, un fil conductor de tot, i fa que les connexions entre països siguin més fluides”, afegeix Gala. Elles han organitzat un taller amb teles africanes.

Les entitats organitzadores de la fira han estat l’AMPA de l’Escola Lola Anglada, Amics Fundase, Ocularis Associació, ONG Mans Mercedàries, Vedanthangal Sangam, Wontanara Bcn, Renacer Boliviano i la Biblioteca de Martorell.