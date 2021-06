L’esplanada situada davant l’església de Talló, a Bellver de Cerdanya, va acollir aquest diumenge l’acte de comiat a Emma Roca, pionera en el món de les curses de muntanya a Catalunya i també la primera dona en accedir al Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat, on treballava a la Seu d’Urgell.

Van assistir a l’homenatge més de 400 persones, entre les quals hi havia companys com la manresana Núria Picas i l’exfutbolista i entrenador de futbol Juan Carlos Unzué, que la van conèixer i que van fer uns parlaments per recordar-la. A més d’ells, altres persones com el seu marit, el també raider David Rovira, i alguns amics van repassar els diversos vessants que caracteritzaven Roca.

En l’acte també hi van assistir representants dels Bombers, que van fer-li un homenatge enlairant un dels helicòpters del GRAE.

Roca va morir el dia 18 de juny en no superar una malaltia que l’havia tinguda hospitalitzada durant les seves darreres setmanes de vida. A més de destacar en l’àmbit esportiu com a participant en triatlons, duatlons, ironmans, maratons i ultramaratons de muntanya, BTT, esquí de muntanya i raids d’aventura, disciplina en la qual va guanyar un campionat del món, Roca també va sobresortir en l’àmbit empresarial.

Recentment havia estat nomenada presidenta de la cooperativa d’usuaris i treballadors Incorpora’m, que fomenta la integració laboral i social a la comarca de la Cerdanya.