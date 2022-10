L’Institut de Seguretat Pública ha retut homenatge al cos de Protecció Civil de Puigcerdà, el qual «va ser imprescindible durant els mesos més convulsos de la pandèmia», segons ha recordat l’Ajuntament. En aquest sentit, des del consistori també han apuntat que «cal reconèixer tota l’ajuda que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Puigcerdà ofereix durant tot l’any per a dur a terme actes esportius, culturals, i de mobilitat». L’acte d’homenatge es va celebrar el dissabte, Dia de la Protecció Civil de Catalunya, a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, on s’hi van desplaçar una delegació dels voluntaris puigcerdanesos. En l’acte, l’entitat cerdana va rebre un reconeixement per la seva trajectòria així com d’un diploma acreditatiu de la creu de Sant Jordi atorgada a totes les AVPC per les tasques dutes a terme durant la pandèmia de la covid-19. Puigcerdà també va celebrar, el mes de març de l’any passat, un acte d’homenatge i agraïment a tots els organismes que hi van ajudar.