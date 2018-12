La Coral Cardonina posa la rúbrica al 60è aniversari amb un aplaudit concert

L'església gòtica de Cardona va acollir diumenge un concert de més de dues hores que va servir per celebrar el seixantè aniversari de la Coral Cardonina. Un centenar i mig d'intèrprets a l'escenari van posar la rúbrica a un any d'actes i commemoracions amb el tradicional Memorial Josep M. Casafont, que cada any té lloc en vigílies de les festes nadalenques. Posat dempeus, el públic va acomiadar l'actuació amb una sincera i llarga ovació.

La Coral Cardonina va convidar els excantaires i la Banda de Música local per donar més lluïssor a un concert que va començar amb una selecció de peces significatives de la història de l'entitat. Un dels moments culminants va ser la interpretació de l'espiritual Hi eres tu?, a càrrec d'Antonia Lozano, que fa més de mig segle que és al cor. A la mitja part, es va projectar un recull d'imatges antigues.

En el segon bloc del concert, es van sumar a la festa els músics de la banda. El colofó va ser la interpretació conjunta de dos temes cardonins: la Sardana de Cardona i la Marxa de Reis.