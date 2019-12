La Papasseit presenta la novel·la medieval que va inspirar a Rosalía

D'on surt la inspiració per al disc "El mal querer" de Rosalía, un treball que neix de l'encreuament entre la tradició i la contemporaneïtat? El disc tracta, entre d'altres temes, la gelosia masculina i, quan l'artista de Sant Esteve Sesrovires, que aquest cap de setmana ha omplert dos Sant Jordi, hi estava treballan, va arribar a les seves mans gràcies a Pedro G. Romero, el llibre "Flamenca" (Anem Editors), que li va servir d'inspiració.

"Flamenca" és una novel·la occitana del segle XIII, d'autor desconegut i traduïda al castellà per Antoni Rossell, professor de Filologia Romànica a la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l'Arxiu d'Occità de la mateixa universitat, que narra els amors secrets entre la bella Flamenca, esposa d'Archimbaut, i Guillem de Nevers. Aquest dimecres, a les 7 vespre, la llibreria Papasseit de Manresa acull una tertúlia sobre aquesta novel·la medieval amb Antoni Rossell i el musicòleg manresà Oriol Pérez Treviño. L'acte serà, com sempre, d'entrada gratuïta i obert a tothom.

La novel·la relata com poc després de les núpcies, Archimbaut pateix un atac de gelosia i tanca Flamenca en una torre. En saber de la sort de la dama, Guillem va a la localitat de Borbó, on aconsegueix veure-la durant un ofici religiós, quedant-ne totalment enamorat. És aleshores quan trama un pla per a seduir a Flamenca a l'església i consumar el seu amor.

«Flamenca» és una de les poques obres de la literatura medieval que reivindica el paper de la dona en el context de l'amor cortès. L'obra, de marcat contingut eròtic, fou escrita al segle XIII i es conserva en un únic manuscrit custodiat a la Biblioteca Municipal de Carcassona.