La rosalía, brillant sola

EL MAL QUERER TOUR

Talent, sentiment, poder, passió, entrega,... En definitiva: ART, així, en majúscules, és el que va transmetre Rosalía, dissabte, al Palau Sant Jordi de Barcelona en el primer dels dos concert de final de gira d'aquest El mal querer Tour que l'ha catapultat al cim de la fama i l'ha convertit en una estrella mundial.

Amb un crit: «Barcelona!», seguit per una espectacular coreografia i el seu Pienso en tu mirá, l'artista de Sant Esteve de Sesrovires es va emocionar per actuar a casa davant d'un públic entregat de 15.000 persones. «Això és increïble, està tot ple», deia sense poder contenir les llàgrimes.

Agraïda per la càlida rebuda i tot l'afecte mostrat, va assegurar que el flamenc li agrada més que la pizza, i va continuar amb el recentment estrenat A Palé i diverses cançons del seu El Mal Querer (2018), produït per ella mateixa i El Guincho. La catalana va assegurar estar especialment commoguda per la presència al recinte del seu professor de flamenc, de qui ho va aprendre «tot», i li va dedicar a cappella Catalina i Aunque es de noche, els dos temes més sonats del seu primer disc de versions Los Ángeles (2017), protagonitzant el moment més íntimament emotiu de la nit.

«Aquest ha estat el millor any de la meva vida», va reivindicar amb motiu després d'haver rebut molts «no» com a resposta en la seva carrera musical i de passar nervis en molts càstings fracassats. Així, va cantar amb especial força el vers «tu brillas sola» de la seva cançó Brillo, en col·laboració amb l'artista de reggaeton internacionalment reconegut J Balvin. També comparteixen autoria en el single múltiplement guardonat Con Altura, que s'ha escoltat fins a Times Square, i que es va reservar pel bis del final.

Sense oblidar les seves arrels i mantenint la imatge del «malamente, tra-tra» amb les ungles llargues i les dents d'or postisses, Rosalía va aconseguir que la música urbana «de barri» assolís la categoria de mainstream i que totes les classes socials cantessin i ballessin estils tan allunyats com Te estoy amando locamente de Las Grecas o Es un secreto de Plan B. La catalana no es va deixar cap èxit per cantar: ella s'ha convertit en l'èxit.