Ginestà presentarà el seu nou treball, "Vida meva", el 26 d'abril a Manresa

Dos anys després de la publicació de Suposo que l’amor és això (Kasba Music), Ginestà, grup format pels germans Pau i Júlia Serrasolsas, torna amb un nou treball, el quart de la seva trajectòria, titulat Vida meva (Halley Records) que presentaran aquest divendres, 26 d’abril, al Teatre Kursaal de Manresa.

Si Ginestà s’havia caracteritzat per temes pop intimistes, la banda ha decidit introduir-se en el món del pop electrònic: «Vida meva és un disc encarat a rebentar-ho sobre l’escenari i fer que la gent ball. Vestir-ho d’electrònica et dona moltes facilitats», afirma Pau Serrasolsas. L’amor, el desamor i la vida després d’una ruptura centra un treball conceptual que es divideix en dues cares. La cara A recull les cançons d’un amor que acaba en un trencament i que dona pas a la ruptura, la cara B. El significat del títol és doble. D’una banda, «Vida meva» és la forma carinyosa de referir-se a la parella, mentre que a la segona part, després de la ruptura, el «Vida meva» és una expressió que fa referència a un mateix. Júlia Serrasolsas remarca, també, l’evolució i el canvi de Ginestà respecte Suposo que l’amor és això. La cantant s’ha mostrat orgullosa que l’àlbum respecti l’ordre cronològic d’escriptura de les cançons perquè l’oient quan l’escolti pugui entrar a la història i fer-se-la seva. «Com si fos un diari», afegeix. Destaca que en un moment en què la indústria va tan ràpida, fer un disc conceptual amb un ordre cronològic és una aposta. «Ara la majoria de treballs que es fan són de senzill i en aquest sentit continuem sent un grup molt romàntic».

La gran novetat del disc és l’estil musical amb la introducció de ritmes electrònics més accelerats sobre una base de melodies pop. «Vam fer una gira amb concerts increïbles en escenaris grans amb cançons molt boniques, petites i íntimes; en aquest disc hem decidit que els escenaris grans no ens quedessin grans i això requeria de cançons contundents». El disc té quatre col·laboracions: la Maio, germana del Pau i la Júlia Serrasolsas, a la cançó Mama; Maria Hein a Els ocells; Triquell, a Sota el focus, i el grup indie Niña Polaca, que canten per primera vegada en català a Un piset amb tu.

Els dos germans han tingut molts debats sobre què volen fer en el món de la música i quina és la seva finalitat. «Vestides d’electrònica o de la manera que sigui són les nostres cançons amb les nostres lletres i hem pres la decisió de fer cançons que ens emocionin i si és així és més probable que emocionin a les persones que van als concerts». Pau Serrasolsas afegeix que no volen competir amb ningú, sinó que estan aquí per fer «cançons boniques».