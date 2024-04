El musical «Chicago» ven un miler d’entrades en una hora

L’idil·li de Manresa amb els musicals és inqüestionable. Avui, a les 11 del matí, el Teatre Kursaal posava a la venda les 7 funcions del musical Chicago, que es veurà del 14 al 17 de novembre d’aquest any. I poc després del migdia, l’equipament ja n’havia venut un miler, especialment les de dijous i les de diumenge al matí, les més assequibles, a 39 euros. Els responsables del teatre preveuen que el primer dia d’entrades a la venda igualin les 1.400 que va vendre l’anterior musical, Grease, en la primera jornada. La venda continua avui tant a les taquilles com a la pàgina web www.kursaal.cat.

La mateixa productora de "Grease"

El muntatge de SOM Produce, l’empresa que ja va dur a la capital bagenca La jaula de las locas i Grease, passarà per la ciutat abans de fer temporada a Barcelona. Chicago és un musical escrit per Fred Ebb i Bob Fosse, amb música de John Kander i lletres de Fred Ebb. La producció que es podrà veure al Kursaal està encapçalada per Ivan Labanda i té més de vint artistes a l’escenari entre actors, músics i ballarins. La història està ambientada en el Chicago dels anys 20 i explica les desventures de la Roxie Hart, una ballarina d’un club nocturn que assassina el seu amant quan l’amenaça de deixar-la. L’espectacle inclou peces tan conegudes com All That Jazz i Razzle Dazzle.

Dies, horaris i preus

Les set funcions de Chicago al Kursaal es faran el dijous 14 de novembre a les 19 h i les entrades tindran un preu únic de 39 euros, el mateix que la sessió del diumenge dia 17 a les 12 h. Les funcions de divendres a les 17.30 i les 21 h, dissabte a les 17.30 i les 21 h i diumenge a les 18 h valen 55 euros (49 amb el Carnet Galliner, majors de 65 anys i menors de 30; 39 euros per als menors de 16 anys).

Musicals i rècords

El 2023 la programació del Kursaal va fer el rècord de públic amb 97.929 espectadors, 20.000 més que el 2022. Un any "excepcional" amb la xifra més alta en els quasi 17 anys de trajectòria que, com apuntava Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, s'explicava, principalment, per la programació de 4 musicals de gran format (Grease, La Jaula de las locas, El Petit Príncep i L'alegria que passa) que van portar al Kursaal més de 15.000 espectadors en 21 funcions. No és nou: els musicals han estat, des que van aterrar al teatre manresà, el 2011, quan les cançons de Mecano van inaugurar una aposta arriscada però d’èxit amb Hoy no me puedo levantar, l'element diferencial quant a espectadors.