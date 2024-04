Sant Jordi arrenca a Manresa amb molta gent al carrer

Molta gent, sobretot infants, omplia ja a mig matí d'aquest dimarts el Passeig de Manresa en la que és la primera Diada de Sant Jordi sense cap restricció des del 2019. Tot i estar amb un ull posat al cel per si cau alguna gota durant la tarda, la jornada promet ser frenètica a les parades de llibres i roses.

El matí ha estat moment per a les escoles. Al pati del Kursaal, s'hi han reunit una bona colla d'infants per escoltar la llegenda de Sant Jordi narrada pel Jan i la Júlia i també ha estat fàcil veure desfilar força grups de menuts pel davant de les parades. Mentrestant, molts adults ja començaven a fer la seva tria literària de la jornada.

Jan i Júlia i la llegenda de Sant Jordi al Kursaal aquest matí / Mireia Arso

Enguany, prop de 170 parades es reparteixen per la ciutat tot i que el punt neuràlgic se situa al llarg del Passeig Pere III. De roses n’hi ha 97; de llibres, 38; de llibres i roses, 19; d’artesania i manualitats relacionades amb la diada, 10 i d’alimentació, també vinculada a Sant Jordi, 3.

Novament, i com ja vam explicar, l’espai per a professionals, nascut durant pandèmia, però ja consolidat i pensat per delimitar en una mateixa ubicació llibreries i floristeries, se situa davant del Casino. Una zona específica, coordinada per la UBIC, amb una imatge identificadora i amb un espai per a les signatures dels autors i autores locals: durant tota la jornada en seran prop d’una vintena que firmaran les seves novetats en aquest estand i, també, en el que muntarà la llibreria Abacus.

Una parada de llibres al Passeig Pere III de Manresa aquest matí / Mireia Arso

En l' espai delimitat per a professionals se situen parades de 7 llibreries de Manresa (2 de Piques, Abacus, Papasseit, Parcir, Rubiralta, Murmuri i Sobrerroca); 4 floristeries (Rosa de Jericó, Vivers Serra, Ampans i Florentium); i 5 editorials (L’Albí, Farell, Lalè, Tigre de Paper/Kult, El Pou de la Gallina i Òmnium). L’editorial Zenobita, en desacord amb aquest model, té parada, però fora d’aquesta zona. Al pati del Casino s’instal·larà, a la tarda (de 5 a 2/4 de 8 del vespre), el col·lectiu Una altra educació és possible.

Igualada porta roses dolces al Palau de la Generalitat Josep Maria Guasch, com a Mestre Artesà del 2023, ha estat l'encarregat de fer la proposta dolça de Sant Jordi del Gremi de Pastissers de Barcelona. Igualada porta roses dolces al Palau de la Generalitat

Igualada celebra un Sant Jordi molt concorregut Més d’una vintena de parades de llibres i roses i gairebé una quarantena d’entitats participen a la Diada. Igualada celebra un Sant Jordi molt concorregut amb la plaça de Cal Font com a punt de trobada

Què pensen els autors internacionals de Sant Jordi? Diversos autors internacionals tornen a participar enguany de la festa de Sant Jordi, signant els seus llibres a Barcelona. L'escriptor argentí establert a Nova York Hernán Díaz ho compara directament amb una "rave literària" i diu que és corprenedor veure Barcelona "presa per lectors fervents", gairebé com "un somni fet realitat". Una altra debutant en un Sant Jordi és la sud-coreana Won-Pyun Sohn, autora de l'èxit de vendes 'Ametlla' (Fanbooks), que es mostra igualment meravellada. "No sabia que fos tan gran", diu impressionada.

Sant Jordi a Manresa, en fotos Mira les imatges que està deixant la Diada a la capital del Bages: La parada de flos de l'Aixopluc al Passeig Pere III de Manresa / Mireia Arso