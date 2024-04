Berga viu un matí de Sant Jordi amb bona afluència de gent

A Berga es respirava Sant Jordi des de bon matí, quan la quarantena de parades de roses i llibres s'instal·laven al centre de la ciutat. Un dels punts neuràlgics de la diada és el carrer Major, on al migdia s'ha concentrat una bona afluència de gent. Tot i que la temperatura era baixa, les estones de sol hi han acompanyat i els berguedans han sortit al carrer.

Persones que passejaven entre les parades de roses i de llibres, altres que s'aturaven a les llibreries i fullejaven alguns llibres abans d'escollir quin triaven, altres que compraven roses per regalar i els que gaudien de l'ambient i les activitats com per exemple la Marató de lectura per la llengua que s'ha fet a la plaça Sant Joan organitzada per Òmnium Cultural i amb la participació dels centres educatius. Això ha fet que els grups d'escolars fossin notoris al carrer Major.

Varietat de llibres

Per Sant Jordi, les llibreries despleguen totes les novetats editorials. A Berga unes de les parades eren la de la Impremta Casals i la de la Llibreria Huch, on aquest matí hi havia moviment. Són molts els que aprofiten la diada per reduir la llista de desitjos lectors o per gaudir dels descomptes de Sant Jordi, però sobretot es compra per a regalar. És el cas de Maria Àngels Torres, de Berga, que ha comprat Història d'un piano, de Ramon Gener, que va guanyar el premi Ramon Llull: "Per les crítiques em va semblar interessant i tenia clar que volia aquest".

Parada de llibres al carrer Major de Berga / Anna Costa

Roses amb personalitat

Les floristeries també treballen intensament per la diada de Sant Jordi. La rosa vermella és la que té més bona sortida entre els clients, però molts busquen la rosa d'autor, la que modifiquen els floristes, amb embolcalls bonics, detalls especials, elements personalitzats o rams.

A part de les floristes, entitats berguedanes com ASFAM, Salut Mental Associació de familiars i amics, o la Fundació La Llar l'entitat que treballa i acompanya a les persones amb diversitat funcional, tenen parades de roses. "Vendre roses és una manera de recaptar fons per a la Fundació La Llar i aquest any esperem vendre'n unes 4.500, entre les parades que tenim a Berga (plaça Sant Joan i el passeig de la Indústria), Avià, Gironella, Puig-reig", han remarcat fonts de la fundació.

Parada de roses de la Fundació La Llar a la plaça de Sant Joan de Berga / Anna Costa

Les roses naturals no són les úniques que es venen bé per Sant Jordi. A Berga, les de roba que han elaborat des de Ginkgo, l'associació de familiars i malalts de càncer del Berguedà, tenen una bona acceptació.

Roses i dracs fets de roba per l'associació Ginkgo / Anna Costa

Com també, d'altra banda, les de xocolata o les llaminadures amb motius de Sant Jordi: "Venem molt bé roses de gominoles, de xocolata blanca i negra, piruletes amb dibuixos de dracs i llibres i també, pastissos de llaminadures de temàtica de Sant Jordi", ha comentat Rosa Malé, de la botiga Xauxa.

Llaminadures amb motius de Sant Jordi / Anna Costa

Activitats a la tarda

A la tarda, si el temps hi ha acompanya, es preveu que es torni a viure un bon ambient. Els paradistes estaven contents amb el ritme de vendes i n'esperen més a la tarda, quan moltes famílies acaben la jornada laboral.

Hi haurà activitats com ara un recital de poemes d'Aurora Bertrana a càrrec d'usuaris de la Fundació La Llar a la seu de Berga Grup Independent, al carrer Major (a les 6). També es farà la presentació del llibre Punt d'Inflexió, de Joan Canal, al Museu Comarcal (a les 7). I audició de sardanes amb la Cobla Pirineu, a la plaça de Sant Joan (a les 7).

L'Associació de Veïns del carrer Major es queda sense la comanda de roses

L'Associació de Veïns del carrer Major de Berga no ha pogut vendre roses perquè no els ha arribat la comanda que havia fet, com cada any, a l'empresa Roses Sant Jordi de Parets del Vallès. Aquest dilluns al vespre l'empresa va enviar un comunicat a totes les entitats i associacions que els havien fet comandes que no les podien enviar per una "caiguda general" del sistema informàtic de la distribuïdora que havien contractat i que l'única solució era anar a les seves instal·lacions. Aquesta situació ha provocat que aquest dimarts al matí hi hagi hagut un col·lapse a la seu de l'empresa, on s'han format cues d'almenys unes 150 persones. Entre els afectats, representants d'empreses privades i també de moltes entitats sense ànim de lucre que havien escollit l'empresa Roses Sant Jordi per proveir-se de flors per a la diada d'aquest any.

L'Associació de Veïns del carrer Major de Berga no les ha pogut anar a recollir i aquest Sant Jordi no ven roses, segons ha explicat a Regió7, Angelina Vilella: "Cada any venem roses per fer diners i invertir-los en la festa de Santa Anna, el juliol. Aquest any, però, hem tingut aquest problema i ens hem quedat sense la comanda d'unes 150 roses perquè no podíem anar presencialment a Parets".

L'empresa s'ha compromès a respondre totes les reclamacions "de la millor manera possible" en els pròxims dies.