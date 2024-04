Solsona viu un Sant Jordi tranquil a l'espera que a la tarda creixi en nombre d'assistents

Les parades de roses i llibres han omplert els carrers del nucli antic de Solsona des de primera hora d'aquest «tranquil» matí de Sant Jordi, segons alguns dels paradistes. El fet que enguany la diada hagi caigut en feiner i el vent que hi ha hagut fins ben entrat el migdia han fet que menys solsonins hagin sortit amb relació a altres anys. Tot i això, els venedors de les més de vint parades que hi ha desplegades a la ciutat estan segurs que de cara a les sis de la tarda l'ambient no tindrà res a envejar al d'edicions anteriors.

La menor presència persones en aquest matí de Sant Jordi no ha aconseguit treure-li la seva particular màgia a la capital del Solsonès. Des d'infants de les diferents escoles de la ciutat i fins a persones d'edat avançada han sortit als carrers per mirar les darreres estrenes literàries i comprar alguna rosa per algú especial. N'hi ha de vermelles, blanques i blaves, però també d'altres que són solidàries i els beneficis de les quals es destinen a entitats locals que ajuden a persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental. Un ampli mosaic que conforma la diada més esperada de l'any per a molts.

L'oferta de llibres també és tan variada com la de roses, ja que les parades de les dues llibreries locals, Tres Punts i Verdaguer, han exposat les últimes novetats i els títols de més èxit en l'actualitat, d'altra banda, l'estand del casal popular de la Fura ha portat llibres reivindicatius i que tracten de causes socials i la fundació Volem Feina ha optat per vendre llibres de segona mà a un preu reduït per contribuir a «l'economia circular» i a la sostenibilitat en aquest dia tan assenyalat, segons ha apuntat Núria Giné.

Autors locals, com per exemple Pep Divins, autor de La cultura del blat, un llibre en què recupera mots ja oblidats que s'utilitzaven durant el segle XX al Solsonès sud, han aprofitat per firmar alguns llibres a peu de carrer i els infants de l'Escola Arrels han recitat poemes al carrer davant l'atenta mirada dels seus familiars i companys.

Enguany han sortit al carrer un total de 22 estands disposats entre l'avinguda del Pont i el passeig del Pare Claret, passant pels portals del Pont i del Castell, les places major i de la torre de les Hores i davant l'Ajuntament, conformen el mosaic de parades que enguany han omplert els carrers solsonins. De les quals una dotzena són d'entitats locals i dues d'escoles.

Bona part dels paradistes han lamentat que «durant aquest matí hagi fet fred i vent», però es mostren esperançats amb què a partir de les sis de la tarda, «quan s'acabi la jornada laboral», omplin als carrers com han fet en anys anteriors i gaudeixin d'aquest Sant Jordi a Solsona.