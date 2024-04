Puigcerdà viu un Sant Jordi amb jocs i castells

Puigcerdà ha començat la celebració de la Diada de Sant Jordi muntant els dos recintes firals que ocupen el Passeig 10 d'Abril i les places Santa Maria i dels Herois. Des de primera hora els paradistes han muntat els seus estands perquè durant el matí sigui principalment la societat civil local la que els visiti. Escoles, avis, interns de la residència, veïns i empresaris omplen l'eix peatonal del centre per generar el clima tradicional de llibres i roses. Entre el Passeig i les places s'hi han instal·lat les llibrerires i floristeries així com les entitats i centres doncents que també munten parada. Com és ja una tradició, la biblioteca Comtat de Cerdanya ofereix la seva proposta original de vendre llibres a euro el metre amb obres que ja no pot oferir al seu catàleg de préstec. Amb una mirada al cel i al termòmetre, els puigcerdanesos han estrenat aquesta nova edició de Sant Jordi tot esperant que a la tarda sigui la resta de la comarca, entre els quals també molts nordcerdans atrets per la tradició inexistent a l'estat francès, els que facin el relleu als carrers. La Diada compta amb un programa d'activitats que inclou una zona de Jocs Reciclats a partir de les quatre de la tarda al Passeig, un berenar popular de coca i xocolata a partir de dos quarts de set i posteriorment un taller de la Colla Castellera de Cerdanya al mateix Passeig que es complementarà amb un assaig obert. Entre les novetats editorials d'àmbit local aquest 2024 llueix a les parades el llibre sobre els centenari de l'arribada del tren a Puigcerdà.

Com és també tradicional, la Cerdanya de vinculació alt-urgellenca també ha fet cap a la Seu per gaudir-hi de la Diada. La Seu omple històricament el Passeig Joan Brudieu de parades amb les entitats, institucions, llibreries i floristeries de la ciutat. Així, el passeig Joan Brudieu acull un total de 37 parades que estaran obertes al públic de nou del matí a vuit del vespre.

Hi haurà 8 parades pertanyents al gremi de llibreters i 5 de venda de roses del gremi de floristeries. Pel que fa a les altres parades, seran de venda d’objectes d’artesania, productes alimentaris, entitats i associacions i centres eductius de la Seu.

Cal remarcar que en cas de pluja o altres inclemències meteorològiques, aquestes parades s’instal·laran sota els porxos del Carrer Major, segons ha emfatitzat l'Ajuntament.

Contacontes, lectures en viu, signatures de llibres d’autors pirinencs i xerrada

Pel aquest dimarts, Dia del Llibre, hi ha preparats mitja dotzena de propostes al voltant dels llibres i la lectura. A partir de les nou del matí, el passeig Joan Brudieu de la Seu, juntament amb les tradicionals parades de llibres i de roses, s’hi explicaran contes pels propis autors.

A les 10:30 hores, la Biblioteca Sant Agustí acull l’activitat adreça als escolars ‘Compartim lectures’, enguany sota el títol ‘La notícia que m’agradaria llegir en un diari’. A les 12 del migdia, la mateixa biblioteca serà l’escenari d’una lectura en veu alta de poemes a càrrec de persones grans.

A més, al passeig Joan Brudieu, hi haurà signatures de llibres per part d’autors pirinencs, a les 12 del migdia i a les 18:00 hores.

La festa del llibre també inclourà la xerrada ‘Franquisme i antifranquisme a la Seu’, a càrrec d’Amadeu Gallart, activitat que tindrà lloc a l’Escola Oficial d’Idiomes de la Seu. Després de la xerrada, es lliuraran els premis del XXè del Concurs de Sant Jordi.

‘Balla’m poesia’, espectacle que combina literatura, música, dansa i arts plàstiques

A les sis de la tarda, la celebració de Sant Jordi a la Seu d’Urgell també comptarà amb l’espectacle de dansa, música, literatura i arts plàstiques ‘Balla’m poesia’ que tindrà lloc al pati de la Biblioteca Sant Agustí.

Balla’m poesia està basat en el llibre ‘Un metre d’històries de metre’ i altres pomes de l’escriptor peramolí Ramon Besora, i que es podran escoltar en directe de la mà dels cors de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell.

Alhora, l’alumnat de l’Espai Dansa ballarà un cicle de coreografies curtes creades per a l’ocasió. Tot plegat anirà acompanyat dels treballs elaborats per nois i noies de l’Espai d’Art.

Així, el poeta Ramon Besora obrirà l’acte amb la presentació del seu nou llibre, ‘Un metre d’històries de metre’, i recitarà alguns dels seus poemes d’aquest i d’altres poemaris. L’autor també signarà aquest nou llibre després de l’espectacle.

La música anirà a càrrec de l'alumnat dels cors des dels 7 als 12 anys, amb acompanyament de piano. Cal remarcar que dos dels poemes (Cucs de seda i La serp i el centpeus) han estat musicats per l’alumnat de primer curs d’harmonia clàssica del Conservatori de Música dels Pirineus i que es cantaran, per primer cop, en aquest espectacle.

La dansa anirà a càrrec d’un grup de ballarines d’entre les edats esmentades, que reproduirà, en moviment, els poemes musicats, fet que fornirà de vida i color a les lletres. Les arts plàstiques aniran de la mà dels alumnes i les alumnes de l’Espai d’Art.

Des de l’organització d’aquest espectacle es manifesta al respecte que “les arts estan interrelacionades, perquè un dels objectius és fer conèixer l’obra d’un gran poeta, volem crear una xarxa entre l’alumnat dels tres centres i, sobretot, perquè volem que tothom gaudeixi d’aquest espectacle apropant el llenguatge de les arts escèniques i performatives al públic en general des d’un escenari singular i de proximitat com ho és la Biblioteca Sant Agustí”. L’espectacle està organitzat, conjuntament amb el poeta, per la Biblioteca Sant Agustí, l’Escola Municipal de Música, l’Espai Municipal de Dansa i l’Espai Municipal d’Art, i s’hi ha estat treballant durant el segon trimestre d’aquest curs a les classes de cadascun dels centres.