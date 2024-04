Els manresans Jordi Wild i Miriam Tirado, entre els autors més venuts a Catalunya per Sant Jordi

Els manresans Jordi Wild i Miriam Tirado han entrat a la llista dels més venuts en les categories no ficció i llibres infantils i juvenils, respectivament, aquest Sant Jordi. El youtuber i la consultora de criança, amb 'Anatomía del mal' i 'Jo primer' han aconseguit entrar al document proporcionat per la Cambra del Llibre. que acumula les dades de la diada fins a les sis de la tarda i hi incorpora la informació de la setmana recollida per LibriRed i que enguany ha substituït el tradicional rànquin dels més venuts.

La Cambra ha fet públic aquest vespre la tendència dels llibres més venuts del dia en diverses categories, segons estimacions obtingudes de les llibreries agremiades d'aquest dimarts fins a les 6 de la tarda i que incorpora les vendes de la setmana de Sant Jordi recollida per LibriRed, sistema automatitzat que obté dades de punts de venda de tot Catalunya, entre llibreries independents i cadenes de llibreries. Aquest dimecres es farà pública la llista amb dades mecanitzades de vendes dels establiments i un rànquing de títols i dilluns es revelarà l’últim llistat, que ja contemplarà les dades de venda de les parades.

En ficció en català, destaquen els títols 'Història d'un piano' (Columna), de Ramon Gener; 'Un animal salvatge' (La Campana), de Joël Dicker; 'Aprendre a esquivar les bales' (La Campana), de Xavi Coral; 'Ocàs i fascinació' (Club Editor), d'Eva Baltasar; i el primer volum de la saga Blackwater de Michael McDowell 'Blackwater I. La riuada (Blackie Books).

En castellà, hi ha autors com Javier Castillo per 'La grieta del silencio' (Suma); l'última novel·la de Joël Dicker 'Un animal salvaje' (Ediciones Alfaguara); Eduardo Mendoza amb 'Tres enigmas para la Organización' (Editorial Seix Barral); la novel·la pòstuma de Gabriel García Márquez 'En agosto nos vemos (Literatura Random House) i, com en català, també la primera entrega de 'Blackwater' (Blackie Books)

Quant a la no ficció en català, hi ha obres com 'La teva salut comença aquí' (Rosa dels Vents), de Xevi Verdaguer; 'Tor: Foc encès' (La Campana), de Carles Porta; 'Cremo! (Columna), de Maria Nicolau; 'Ments preclares' (Libros de Vanguardia); i 'Tres mesos de vacances' (Rosa dels Vents), de Neus Rossell. En no ficció, hi ha autors com Marian Rojas amb 'Recupera tu mente, reconquista tu vida' (Espasa Libros); James Clear per 'Hábitos atómicos' (Editorial Diana); Jordi Wild amb 'Anatomía del mal' (Ediciones B); Xavier Guix per '“El problema de ser demasiado bueno' (Arpa Editores); i Xevi Verdaguer per 'Tu salud empieza aquí' (Grijalbo).

Finalment, en llibres infantils i juvenils català hi ha volums com 'Jo primer' (El Cep i la Nansa), de la manresana Míriam Tirado; 'El porno NO mola' (Montena), d'Anna Salvia i Cristina Torrón; o contes sobre la llegenda de Sant Jordi, com 'La llegenda de Sant Jordi de roba' (Estrella Polar), de Marta García Pérez o 'La llegenda de Sant Jordi' (Estrella Polar), de Natàlia Juan (Estrella Polar). En castellà, destaquen obres com 'Alas de sangre' (Editorial Planeta) i 'Alas de hierro' (Editorial Planeta), de Rebecca Yarros; o 'El jugador número 12' (Montena), de Kings Leagu, entre d'altres.

Segons les primeres estimacions del Gremi de Llibreters de Catalunya, a falta de cloure la diada i de mecanitzar les dades de les parades del carrer, el 54% de les vendes són de llibres en català i el 46% en castellà, amb un increment que s’haurà de confirmar una vegada computada la venda global. Durant la setmana prèvia a la diada el Gremi assegura ja es va experimentar un augment de venda respecte als mateixos dies de l’any anterior.